Un torneo di biliardino per aiutare i cavalli maltrattati

FOLLONICA – «Si cercano squadre di due componenti per partecipare a un torneo di biliardino magico» è la richiesta di Oipa. «Le persone che si affronteranno nella sfida parteciperanno a una raccolta fondi per l’associazione Trillyland che si occupa di aiutare i cavalli che hanno subito maltrattamenti».

«Non importa essere professionisti ma partecipare per amore degli animali. Appuntamento a sabato 15 giugno alle ore 17 al Rifugio di Nella in via del Cassarello a Follonica. A seguire apericena a cura del ristorante Il Giardino di Cri di Cristina Cirella». Tutto il ricavato andrà per aiutare i cavalli.

Gradita la prenotazione scrivendo alla pagina Facebook “Opia Grosseto – Rifugio di Nella” o a grosseto@oipa.org.