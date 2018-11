Un tè con Leopardi: incontro dell’associazione Arte fran con il “Pastore errante”

GROSSETO – L’associazione culturale Arte Fran promuove un incontro pubblico sull’opera poetica di Giacomo Leopardi. Sabato 10 novembre alle ore 15 presso il Caffè Carducci, il poeta Gianfranco Lauretano guiderà la lettura e il commento alla poesia “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”. Questa prima iniziativa si colloca all’interno di un ciclo di incontri, in programma per la primavera del 2019, promosso da Arte Fran e dedicato all’opera di Giacomo Leopardi, per celebrare l’importante anniversario del bicentenario dalla composizione della poesia “L’Infinito”.

Gianfranco Lauretano, poeta e critico letterario, sabato mattina terrà una lezione con gli alunni del liceo Scientifico “Marconi”, del liceo Chelli e del liceo Rosmini che parteciperanno al convegno “I Colloqui Fiorentini”, quest’anno dedicati proprio al poeta recanatese; nel pomeriggio poi condurrà alla scoperta di uno dei canti leopardiani più famosi e conosciuti, il “Canto notturno”. Al termine della lettura, verranno offerti tè, caffè e pasticcini. Arte Fran è un’associazione letteraria nata nel 2018 dalla volontà di quattro amici di condividere la passione dell’incontro con l’arte e con il bello, convinti che l’arte nasca dall’accadere di qualcosa che genera una sproporzione tra un fatto grande e la nostra impossibilità di contenerla, che l’arte sia qualcosa che provoca uno spiazzamento, una crisi. Convinti, quindi, che spetti ad ognuno di noi far fronte a questa crisi, coglierne il senso, accrescendo il nostro percorso umano e personale.