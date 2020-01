“Un sogno”: Giacomo Moscato e Laura Sbrana Adorni leggono le poesie giovanili di Mauro of Rome

GROSSETO – Il laboratorio teatrale Ridi Pagliaccio è lieto di annunciare che sabato 11 gennaio, alle 18, alla Galleria “Mauro of Rome” (via Filzi, nel centro storico di Grosseto), andrà in scena “Un sogno – Poesie giovanili di Mauro of Rome” (1965-75).

Si tratta di un incontro dedicato a undici poesie che il noto parrucchiere, collezionista e artista grossetano ha scritto tra i quindici e i venticinque anni e che, per decenni, ha tenuto gelosamente custodite nel suo cassetto.

“Laura Sbrana Adorni e Giacomo Moscato leggeranno e racconteranno questi piccoli distillati di un’anima grande e profonda proprio nella galleria artistica da lui stesso fondata che, da novembre, ospita la mostra dedicata ai venticinque anni del laboratorio teatrale Ridi pagliaccio, compagnia di cui Mauro fa parte da oltre dieci anni – raccontano dal laboratorio -. Circondate da foto, oggetti di scena, accessori, maschere e parrucche, dunque, le poesie di Mauro of Rome verranno recitate per la prima volta di fronte a un pubblico che, quindi, scoprirà aspetti inediti e sorprendenti di una personalità da sempre poliedrica”.

L’ingresso all’evento è gratuito.