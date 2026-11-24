MASSA MARITTIMA – La Maremma si prepara a celebrare e a riscoprire le proprie radici più profonde attraverso una conferenza organizzata dal Gruppo Mineralogico Massetano B. Lotti.

L’incontro rappresenta un momento per tramandare la memoria mineraria del territorio, custodendo e valorizzando il patrimonio di competenze, storia e identità che ha segnato intere generazioni.

L’evento, intitolato “L’industria mineraria in Maremma: cento anni di storia dalla ‘Montecatini’ alla ‘Mineraria Campiano’”, offrirà un viaggio affascinante attraverso un secolo di evoluzione industriale, sociale ed economica.

La conferenza, a cura di Giacomo Vinciguerra, si terrà sabato 5 dicembre alle ore 21:00 a Massa Marittima, presso la sede del Gruppo Mineralogico Massetano in Via Filippo Corridoni 11.

L’ingresso è libero, ma dato il numero ridotto dei posti la prenotazione è obbligatoria contattando il numero 3394175518.

Un invito aperto a tutta la cittadinanza per non dimenticare il passato e continuare a tenere viva la memoria storica della comunità mineraria.