Un sabato di eventi alla Casa del Quartiere

GROSSETO – Un sabato particolarmente ricco quello che propone il 23 febbraio la Casa del Quartiere (piazza Pacciardi, 1) di Grosseto.

Si inizia al mattino alle 10,30 negli spazi della libreria Qb Viaggi di carta con la presentazione del libro “La vera storia della Repubblica delle banane: la Cia in Guatemala” di Francesco Serino, edito da Mursia. Ne parla insieme all’autore Simone Ferretti. Accompagnamento di Francesco Melani e Tommaso Imperio.

Il libro apre un’importante finestra su un periodo storico costellato da molte ombre. Siamo in piena Guerra fredda e i tentacoli americani cercano di imporre il proprio potere su un paese, il Guatemala, che è una miniera d’oro a livello economico. E dopo il processo rivoluzionario del 1944 che rovescerà il governo di Ubico, appoggiato dagli Usa, in favore del più moderato Arévalo, gli Stati Uniti con la Cia si mossero per imporre nuovamente lo status quo: prima con un colpo di stato approvato da Harry Truman; poi con quello guidato dall’amministrazione di Eisenhower. Così, dopo le dimissioni del presidente Jacopo Árbenz, in Guatemala si susseguirono una serie di governi fantoccio che, in pratica, diedero il via al dominio assoluto – fondato sul sangue, sulla corruzione e sulla violenza – della Union Fruit Company, conosciuta oggi come Chiquita.

Nel pomeriggio spazio ai bambini e alle escursioni. Dalle 16 alle 18 i più piccoli potranno partecipare ai laboratori di argilla curati da Mivà: anche stavolta si partirà dalla lettura di un libro per creare delle piccole sculture ispirate ai personaggi della storia letta. Costo: 10 euro. Per informazioni: Michele 3337960980.

Alle 18,30 la cooperativa Le Orme presenta il suo programma di escursioni e visite guidate che si svolgeranno durante l’anno, riunite nel Progetto denominato “Arte Natura”.