GROSSETO – Sarà un pomeriggio all’insegna del ricordo, quello di venerdì 5 giugno a Grosseto, nella Galleria Ticci.

Due personaggi della cultura grossetana, prematuramente scomparsi, verranno ricordati in una sorta di collettivo “amarcord”. Umberto Mattolini ed Oreste Micheli, creativi intellettuali di vari decenni di fine secolo, saranno infatti al centro della conversazione che Paolo Pisani, curatore di “Vieni dai Ticci”, terrà insieme a Marco Micheli (fratello di Oreste e già assessore grossetano alla cultura) nonché ad altri amici ed amiche.

Prosa, poesia, pittura, naturalismo, ecologia, tradizioni popolari, sono stati gli scibili in cui si sono mossi Umberto ed Oreste, lasciando un segno indelebile ed originale del loro passaggio.

“Parlare di loro – ha dichiarato un amico – sarà come farli tornare tra di noi, dialogarci, discutere di questa città e della sua gente. Personalità diverse, due creativi vivaci e curiosi di navigare il vasto mare della cultura. In una società distante e allora priva di “social”, sono stati ciascuno degli originali comunicatori, capaci di suscitare emozioni ed interessi. A questi aspetti si aggiungono quelli sentimentali, amicali e di relazione.

Ricordarli nel corso dello stesso evento non è per un motivo di affinità. Si tratta infatti di due intellettuali, ciascuno con la propria personalità ed istintualità, peraltro assai diverse tra di loro. Comune denominatore, il fatto di aver vissuto entrambi in questa città nello stesso periodo.

Una città avara di stimoli, ma non per questo sterile di azioni culturali, come l’uscita di un libro, edito in proprio, una mostra d’arte od una conferenza. Anche loro hanno regalato “tessere” al mosaico della cultura locale: “tessere” di spessore, forme, colore diversi ma preziose per la rappresentazione d’insieme della nostra identità. Essere all’incontro dunque, sarà un caro ricordo per chi li ha frequentati ed una scoperta per chi, per motivi anagrafici, non li ha conosciuti”.