PORTO SANTO STEFANO – Per l’estate 2026 l’Accademia Mare Ambiente propone il laboratorio “Un pomeriggio da biologo marino” con l’Acquario Argentario, un’iniziativa rivolta ai visitatori più giovani, di età compresa tra i 6 e i 14 anni.

I partecipanti potranno fare una duplice esperienza: per prima cosa saranno impegnati a riconoscere le principali specie marine animali e vegetali in un laboratorio all’aria aperta, attrezzato con le strumentazioni necessarie a un vero biologo marino. Subito dopo seguirà una visita guidata all’interno dell’Acquario Mediterraneo dell’Argentario. In entrambe le attività faranno da guida i biologi, naturalisti ed esperti dell’Accademia Mare Ambiente.

L’appuntamento è per i martedì 4, 11 e 18 agosto 2026 alle ore 17:00 presso l’Acquario Mediterraneo dell’Argentario, lungomare dei Navigatori 44, Porto S. Stefano.

Per info su costi e prenotazioni: https://www.acquarioargentario.org/2026/07/20/un-pomeriggio-da-biologo-marino-con-lacquario-argentario-2026/