MAGLIANO IN TOSCANA – Sarà inaugurato martedì 17 settembre, alle ore 18, il nuovo percorso di visita alla Necropoli etrusca di santa Maria in Borraccia, nel comune di Magliano in Toscana.

(Foto di Marco Firmati)

L’evento rientra nelle attività che la Regione Toscana ha finanziato tramite il bando “Giornata degli Etruschi”, per migliorare i siti storici e archeologici del territorio, che testimoniano e raccontano la storia dell’antico popolo.

“L’inaugurazione di questo percorso – spiega Tamara Fattorini, vicesindaco di Magliano in Toscana – rappresenta un altro passo avanti nella valorizzazione del territorio, dal punto di vista turistico, storico e culturale. Siamo felici di poter offrire ai nostri cittadini e ai turisti un percorso all’avanguardia che permetta a tutti di poter apprezzare la nostra storia, anche tramite un percorso tattile per visitatori non vedenti”.

L’area archeologica, vicina al centro medievale di Magliano in Toscana e oggetto di importanti scavi di recupero già dalla fine Ottocento, è stata attrezzata con pannelli informativi in italiano e inglese e e con un percorso tattile che la rende accessibile anche a visitatori non vedenti. Grazie alla convenzione sottoscritta dal Comune di Magliano e dalla Soprintendenza Abap per le province di Siena, Grosseto e Arezzo per la gestione delle aree archeologiche e con il supporto dell’archeologo Marco Firmati, sono stati potenziati i pannelli lungo il percorso con didascalie capaci di comunicare in maniera chiara e innovativa anche a persone ipovedenti o non vedenti, con inoltre l’aggiunta di un plastico che permette la visione complessiva della necropoli e la lettura tattile dell’intera area archeologica. All’interno di una delle tombe visitabili sono state collocate anche le copie tridimensionali degli oggetti che componevano il corredo funerario completo, ottenute dalla stampa 3D delle scansioni originali conservate nel Museo archeologico e d’arte della Maremma.

L’appuntamento, dunque, è per martedì 17 settembre, quando sarà presentato il nuovo percorso e resa fruibile l’intera area, con un brindisi inaugurale e, a seguire, la visita guidata per tutti gli interessati, che comprenderà anche l’esperienza tattile del corredo funebre all’interno di una tomba.

Per info è possibile chiamare il numero dell’ufficio informazioni e accoglienza turistica 0564.592102 o scrivere a [email protected].