Un Natale creativo: laboratorio artistico in ricordo di Maria Sole

GROSSETO – Un laboratorio creativo in ricordo di Maria Sole. Domenica 15 dicembre allo studio “Artisteggiando” si terrà il laboratorio “Un Natale con il Sole” un pomeriggio tra carte colorate, candele e tanta fantasia, un pomeriggio tutto da scoprire dove l’arte si fa dono e la gioia diventa creatività.

Il laboratorio, organizzato in collaborazione con la Uisp, ha un fine benefico: il ricavato andrà in donazione all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze a sostegno del progetto di neuro-ocologia in ricordo di Maria Sole.

Il “pomeriggio creativo” si divide in due parti: dalle 16 alle 17.30 per i bambini dai 4 ai 6 anni, e dalle 18 alle 19.30 per i bambini dai 7 agli 11 anni. Durante il laboratorio ai bambini sarà offerta una golosa merenda.

Per info e prenotazioni: via Sauro 64/B Grosseto tel 0564.25840 – 349.8307895