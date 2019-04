“Un mondo di fratelli di pace e di lavoro” a Manciano l’Arci celebra il Primo Maggio

MANCIANO – «La più nobile e antica delle manifestazioni di unità civile dei mancianesi: il programma delle tradizionali celebrazioni della festa della Liberazione e della festa dei lavoratori, organizzate per il 1° maggio dal Comune di Manciano in collaborazione con Anpi Manciano, Arci Manciano e Cgil» così l’Arci annuncia i festeggiamenti per il Primo Maggio.

«Un mondo di fratelli di pace e di lavoro è un memoriale della grande manifestazione del 1° maggio 1945, quando il popolo di Manciano celebrò la pace e il lavoro sulle colline di San Giovanni – continua -. Un evento celebrato ogni anno, con una continuità e una partecipazione da conservare e promuovere. Partecipiamo in tanti».

Il tradizionale corteo istituzionale nella mattina, con il raduno in piazza Garibaldi alle 9.30, accompagnato dalla Filarmonica Ponchielli di Saturnia, il rinfresco offerto dagli abitanti del centro storico e dall’ANPI di Manciano e poi alla Camera del Lavoro, la messa alla chiesa della SS. Annunziata e infine l’omaggio al monumento ai Caduti per la Libertà, prima di portare un saluto in musica agli ospiti della RSA “La Cupolina”. Nel pomeriggio merenda in compagnia nell’Ex Pallaio del circolo Arci Manciano, con cacio, baccelli e musica in libertà.