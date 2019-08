FOLLONICA – Giovedì 22 agosto, dalle 19, in zona Pratoranieri a Follonica, si svolgerà la prima manifestazione per far conoscere la realtà della piccola pesca ed il suo pescato, il cosiddetto “pesce povero”. Prodotto di qualità e che rispetta la stagionalità e la genuinità.

Con “Un mare di gusto” degustazione del pesce del Golfo di Follonica.

Per info: 3939958959 – 3355956074