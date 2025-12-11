GROSSETO – Alle 17 di sabato 13 dicembre, nello spazio Il cuore nella mente, a Grosseto, in via San Martino 49, sarà inaugurata una mostra di quadri, che rimarrà aperta al pubblico fino al 31 dicembre dal mercoledì al sabato (17-19, 30).

È “Un mare di colori” il titolo che è stato scelto per la collezione di dipinti nelle mostre allestite fra Lucca e i luoghi della Versilia, dove è vissuto l’autore, Gioi Pinna, scomparso nell’agosto 2024. Quello del mare è uno fra i più presenti, nel caleidoscopio di colori che esprimono la gioia di vivere e l’intensità di sentimenti e pensiero di Gioi Pinna. Pittore e professore di storia dell’arte, negli ultimi anni preside di un liceo della Versilia, è stato ricordato da allievi e colleghi come “rigoroso e giusto”.

In realtà è stato uomo di raffinata cultura e impegno civile, che ha voluto trasmettere anche disponendo di devolvere il ricavato della vendita dei suoi quadri all’associazione interregionale disabili motori. Scrive di lui il critico d’arte Riccaedo Bigi (Imago Art Gallery): l’opera di un artista nasconde e al contempo rivela sempre un suo autoritratto, spesso lo fa in modo subliminale, intimo, recondito e profondo, e questo ancor più quando non inquinata dalle sempre più serpeggianti regole di mercato.

Gioi è come se attraverso le sue opere avesse sempre accompagnato il cammino di chi le osserva su di una soglia, all’inizio di un percorso interiore che è scorcio e metafora di un animo elegante ed intensamente riflessivo. La sua pittura si svincola dalla dimensione oggettiva; sia essa di grande formato o di dimensioni minute si fa materia, miscelata a elementi quali sabbie e metalli forieri di opacità e riflessi, tratti evocativi di vegetazioni informali e in apparenza caotiche, che fioriscono da geometrie pure e rigorose, in continui dialoghi tra colori inattesi, luci ed ombre, quasi fossero specchio dei delicati equilibri e degli impetuosi turbamenti dello spirito umano.

Nei suoi Lavori, Gioi ha trasposto e condiviso il quotidiano coraggio di un uomo capace di guardare dentro se stesso con onestà, spronando in modo garbato e sottilmente provocatorio coloro che osservano a fare lo stesso, spogliandosi di ciò che per l’anima è superfluo.