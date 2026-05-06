ROCCALBEGNA – Un mese di maggio ricco di appuntamenti per vivere la natura in tutte le sue forme: è quanto propone la Riserva Naturale e Oasi Wwf Bosco Rocconi, che proprio lo scorso anno ha celebrato i suoi primi 30 anni di attività.

A raccontarlo è Fabio Cianchi, che continua a occuparsi dell’area per conto del Wwf, sottolineando l’importanza di un calendario di iniziative pensato per coinvolgere un pubblico ampio, tra appassionati, famiglie e curiosi.

In occasione della Primavera delle Oasi Wwf, Bosco Rocconi apre le sue porte con un programma variegato: escursioni guidate, workshop fotografici, incontri di approfondimento e letture in natura, il tutto immerso in una delle cornici ambientali più suggestive della Toscana.

Partecipare a queste attività non significa soltanto scoprire la straordinaria biodiversità dell’area, ma anche entrare in contatto con un territorio fatto di storie, tradizioni e persone che lo vivono quotidianamente.

I temi degli incontri

Tra gli appuntamenti in programma:

10 maggio alle 10: I piccoli stagni di acqua dolce: una passeggiata alla scoperta degli ecosistemi acquatici minori, habitat preziosi per tritoni, rane, rospi, libellule e testuggini.

17 maggio alle 10: Il falco pellegrino: un’escursione di birdwatching dedicata all’osservazione di uno dei rapaci più affascinanti, tra le pareti rocciose dell’Oasi e del territorio di Roccalbegna.

20 maggio alle 10: Giornata mondiale delle api: un incontro per conoscere il ruolo fondamentale degli impollinatori, con laboratorio finale dedicato alla costruzione di nidi artificiali per api solitarie.

22 maggio alle 10: Giornata mondiale della biodiversità: un approfondimento sul millenario rapporto tra piante e impollinatori, un esempio straordinario di mutualismo che coinvolge insetti, uccelli e mammiferi.

Eventi speciali ed esperienze immersive

In occasione della Giornata Europea dei Parchi, il 23 maggio alle 10, la Riserva propone una doppia escursione gratuita e contemporanea: una con partenza da Rocchette di Fazio (Comune di Semproniano) e l’altra da Roccalbegna. I due gruppi si incontreranno all’interno dell’Oasi per celebrare insieme i risultati di trent’anni di gestione e conservazione.

Spazio anche alla fotografia naturalistica, con due importanti appuntamenti:

27 maggio alle 10 workshop con Andrea Benedetti (Natphoto), dedicato alle potenzialità delle nuove fotocamere mirrorless nella macrofotografia;

un’esperienza con il fotografo maremmano Emanuele Valentini, focalizzata sulla costruzione di un vero reportage naturalistico, capace di raccontare emozioni oltre l’immagine.

La natura che ritorna

Tra i temi più suggestivi, il possibile ritorno della lontra, scomparsa dalla Maremma tra gli anni ’80 e ’90 e oggi nuovamente segnalata. Un segnale incoraggiante per la qualità ambientale del territorio, che sarà al centro di un’escursione pomeridiana lungo il fiume Albegna e il torrente Rigo.

L’esperienza prevede una lettura immersiva sulle sponde del fiume e un rientro al buio, alla scoperta della fauna notturna: un’occasione unica per vivere la natura in una dimensione intima e suggestiva.

Per informazioni e prenotazioni: [email protected] – 3208223972