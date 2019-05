Un libro e una cena per sostenere la lotta contro le mafie: in città la primavera è “Libera”

GROSSETO – Martedì 7 maggio, la primavera è “Libera!”: presentazione di un libro e una cena per sostenere la lotta contro le mafie, il malaffare, lo sfruttamento e per una migliore tutela delle risorse

Prosegue la campagna di tesseramento ed adesione a Libera: «In questo momento – spiega l’associazione – è più che mai necessario sostenere le idee e le campagne della rete di Libera. Dobbiamo contribuire al lavoro di chi le mafie le contrasta davvero, proponendo soluzioni alternative al malaffare, al caporalato, allo sfruttamento degli esseri umani e per un migliore utilizzo delle risorse. Dobbiamo essere in prima linea contro la disumanità e il disinteresse, contro l’ignoranza e il razzismo. Anche nel Coordinamento di Libera a Grosseto vogliamo creare spazi di incontro e di aggregazione, che ci permettano di stare insieme, di conoscere, di approfondire, di discutere in modo anche piacevole e leggero. In tal senso, a partire dal tardo pomeriggio di Martedì 7 maggio si svolgeranno due eventi promossi da Libera a Grosseto, in collaborazione con Quanto Basta Libreria e Circolo Arci Khorakhané».

Il programma:

– ore 18,30 Libreria QB, Piazza Pacciardi 1, Grosseto: presentazione del libro “Per amore della Terra. Libertà, giustizia e sostenibilità ecologica” di Giuseppe De Marzo, prefazione di Don Luigi Ciotti, posfazione di Marco Revelli, Castelvecchi Editore.

Saranno presenti l’autore e Don Andrea Bigalli, Referente Regionale di LIBERA Toscana.

“Siamo immersi in una delle più gravi crisi della storia contemporanea: si intrecciano e sommano congiunture economica, finanziaria, ecologica, alimentare, energetica e migratoria. Il liberismo si fonda su uno schema di civilizzazione che penalizza principi come la libertà e l’uguaglianza, mentre la democrazia rappresentativa appare impotente dinanzi alla più grave minaccia per l’umanità: la crisi ecologica. Cosa fare? Come sovvertire l’ordinamento capitalista del mondo? In questo libro l’economista De Marzo esamina la nascita dei movimenti per la giustizia ambientale e come abbiano messo in discussione l’attuale modello di sviluppo e le vecchie impostazioni delle politiche ambientali. Mentre ripercorre la geografia delle lotte in atto nel mondo a varie latitudini, l’autore ci invita a riflettere sul mondo in cui viviamo e sul potere che abbiamo di trasformarlo, in nome dell’amore verso quella casa comune che si chiama Pachamama: la ‘Madre Terra’ che abitiamo”.

Giuseppe De Marzo

Economista, giornalista, attivista e scrittore, ha lavorato per dieci anni sul campo con i movimenti sociali latinoamericani al fianco delle popolazioni indigene e rurali. Nel 2002 viene arrestato in Ecuador per le sue attività contro le multinazionali petrolifere. Tra i coordinatori della campagna referendaria 2011 per l’acqua pubblica e contro il nucleare. In Italia lavora con Don Ciotti nelle associazioni Libera e Gruppo Abele, assieme a comitati, centri di ricerca e sindacati, con cui nel 2017 ha fondato la Rete dei Numeri Pari. Collabora con diverse testate giornalistiche tra cui «Il Manifesto» ed è membro di diversi forum internazionali.

– ore 20,30 presso il Circolo ARCI Khorakhané in Via Ugo Bassi 62/64: “a cena con l’autore” e con i prodotti Libera Terra.

Menu:

Tris di antipasti accompagnati da calice di vino “Placido Rizzotto”;

Crepes con ricotta ed erbette al pomodoro e besciamella;

Rollé di vitella con patate arrosto ed insalatina primavera;

Dolce al cucchiaio.

€ 15,00 (calice di vino, acqua, pane e coperto inclusi).

Per info e prenotazioni cena, chiamare il numero: 331/4779872. La cena può essere adattata ad esigenze vegetariane su richiesta.

Durante gli eventi sarà possibile sottoscrivere la tessera 2019 e saranno disponibili anche le originali t-shirt con il disegno che Makkox ha realizzato per Libera.

Per ogni altra informazione, potete contattare il 348/4789968.