Un incontro per migliorare la comunicazione all’interno dei club Acat

GROSSETO – L’associazione dei Club alcologici territoriali Grosseto nord ha programmato, per lunedì 10 giugno, una scuola di 2° modulo sul tema “Migliorare il clima e la comunicazione all’interno del club”. L’incontro si terrà alla parrocchia “La Santa Famiglia”, in via Unione Sovietica.

“I club – raccontano da Acat – sono gruppi di famiglie con problemi e stili di vita non salutari come bevande alcoliche, fumo, sedentarietà, disagio psichico, droghe, cattiva alimentazione, azzardo e tecnologie elettroniche si confrontano, si aiutano e si ascoltano senza giudicare. “La comunicazione è utile per migliorarci individualmente per poi trasmettere il miglioramento agli altri”.

Programma

16.00 Iscrizioni

16.15 Saluti dell’Acat Grosseto Nord

16.30 Introduzione del tema

17:00 Lavoro di gruppo, simulate per apprendere e applicare le abilità di comunicazione nel Club

19.00 Conclusioni

19.30 Rinfresco autogestito