Un giudice e un ergastolano si raccontano in un libro: in biblioteca arriva “Fine pena: ora”

FOLLONICA – Ultimo appuntamento per la rassegna “Dal libro alla scena” edizione 2018/19, domenica 7 aprile alle ore 17.30 alla Biblioteca della Ghisa con “Fine pena: ora” di Elio Fassone, con Fabio Carraresi, adattamento e regia di Gialuca Orlandini.

Una corrispondenza durata ventisei anni tra un ergastolano e il suo giudice; nemmeno tra due amanti, ammette l’autore, è pensabile uno scambio di lettere così lungo. Non un romanzo di invenzione, ma una storia vera che ha inizio nel 1985, quando a Torino si celebra un maxi processo alla mafia catanese; tra i condannati all’ergastolo, Salvatore, uno dei capi a dispetto dei suoi 28 anni, con il quale il presidente della Corte d’Assise ha stabilito un rapporto di reciproco rispetto e quasi di fiducia.

Il giorno dopo la sentenza, il giudice gli scrive d’impulso e gli manda un libro; non è pentimento per la condanna inflitta, né solidarietà, ma un gesto di umanità per non abbandonare un uomo che dovrà passare in carcere il resto della sua vita. La legge è stata applicata, ma questo non impedisce al giudice di interrogarsi sul senso della pena, e non astrattamente, ma nel colloqui continuo con un condannato.

Ventisei anni trascorsi da Salvatore tra la voglia di emanciparsi attraverso lo studio, i corsi, il lavoro in carcere e momenti di sconforto, soprattutto quando le nuove norme rendono il carcere durissimo con il regime del 41 bis. La corrispondenza continua, con cadenza regolare, … caro presidente, … caro Salvatore; il giudice nel frattempo è stato eletto al Consiglio Superiore della Magistratura, è diventato senatore, è andato in pensione.

Ingresso gratuito (per prenotazioni 0566.59246).