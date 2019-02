Un Giovedì Grasso speciale con il Carnevale Macabro

GROSSETO – L’Associazione ScenAperta non teme di presentare il suo “Carnevale Macabro” per la serata di giovedì grasso, alternativa noir e raffinata al tradizionale mascheramento carnevalesco.

Giovedì 28 febbraio dalle ore 21, va in scena nella Sala Pace di via Unione Sovietica 44 di Grosseto, un evento unico per scoprire gli albori del genere gothic novel, ed apprezzarlo dal punto di vista teatrale grazie al “maestro” del brivido, al secolo Mr Edgar Allan Poe.

La serata sarà infatti dedicata interamente alla lettura scenica di alcuni tra i suoi più celebri brani e racconti, che, a distanza di quasi 2 secoli, non temono rivali in quanto a suspence, e “sesto” senso dell’orrore. Nessuno prima e dopo il Poe è riuscito al pari suo a mescolare sapientemente l’eleganza letteraria per il mistero con il gusto psicoanalitico del truce e del paradossale, in un mondo fatto di personaggi in bilico tra il fascino e la repulsione.

Per aggiungere un tocco di cupo pathos e vivere un’esperienza di catartico sgomento, la serata vedrà come ospite d’onore proprio il grande poeta, giunto direttamente dal suo mondo oscuro per deliziare il pubblico…osando ritornare dall’aldilà! Ad attendervi per esprimervi e dispensare emozioni forti, saranno gli attori allievi della Scuola di Teatro ScenAperta: Graziano Alberti, Michela Azzolini, Davide Braglia, Valentina Cannavacciuolo (cantante), Maria Del Vecchio, Carlo Donadio, Tony Lukacs, Stefania Marconi, Valentina Murru, Valeria Viva. La Regia è firmata come sempre dal Maestro Francesco Tarsi.

Costo dei biglietti: 8 euro incluso buffet con cenci, vino e infuso rosso sangue. Per info e prenotazioni: 347 2299737, asscultpolis2001@libero.it,