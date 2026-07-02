MASSA MARITTIMA – Sabato 4 luglio, alle 17.30, a Massa Marittima, in piazza Garibaldi torna “Massae Diebus” il Festival Cosplay Medieval Fantasy che trasforma per un giorno il centro storico nel regno dei cosplayer e di tutti coloro che amano travestirsi da personaggi dei film e della letteratura fantasy, interpretando un ruolo di fantasia.

Una giornata speciale tra combattimenti scenici, spettacoli di fuoco, musica, ristoro e un’incantevole area mercato.

In pieno centro storico, tutti potranno vestirsi a tema e immergersi in un’atmosfera onirica con aree dedicate agli shooting fotografici.

L’evento è organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Bernardino, con il patrocinio del Comune di Massa Marittima e dell’Avis comunale di Massa Marittima.

Il programma prevede a partire dalle ore 17.30 l’apertura dell’area mercato e food e a seguire gli spettacoli. La festa sarà animata dalla musica itinerante con i Mercenari, dai combattimenti di Frd Fantasy Real Dreams, dal trampoliere Pugno di Fuoco. Sarà possibile ammirare un bellissimo gufo reale Horus con la falconiera Daniela Seravalle. Non mancherà il corteo delle fate, la danza “Radura incantata” e lo spettacolo finale dei Mercenari. Ci sarà anche una particolare caccia al tesoro. Come premio ci sarà anche il vino dell’azienda La Cura.

“Massae Diebus è un evento che contribuisce ad animare il centro storico unendo creatività, partecipazione e intrattenimento. – commenta la sindaca Irene Marconi – Massa Marittima offre un contesto storico particolarmente adatto ad accogliere manifestazioni come questa, che sanno coniugare immaginazione e patrimonio culturale richiamando cosplayer e semplici visitatori.”