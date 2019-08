Un fiume di birra: tre giorni di festa tra drink e tanta musica

SAN QUIRICO – Torna a scorrere un fiume di birra a San Quirico di Sorano: decolla la trentunesima edizione di “A Tutta Birra”. Si apre il sipario venerdì 2 agosto con Carolina Marquez. La dj colombiana emerge nel 1998 con il suo primo singolo campione di vendite “Sexo”, scalando tutte le classifiche europee e diventando così una delle figure più importanti della musica dance italiana. L’artista riscuote maggiore successo nel 2001 con il singolo in italiano “Ritmo”. Dopo una serie di lavori internazionali, la Marquez presenta nel 2013, in collaborazione con Flo Rida feat. DaleSaunders, “Sing La LaLa”, ballata e cantata il tutti migliori locali, diventando così un vero e proprio tormentone estivo sempre attuale.

A concludere la prima serata del Festival sarà Alessandro Costa, giovane dj molto noto alla scena locale. Il sabato “A Tutta Birra” farà da protagonista; è la volta Mr. Rain. Classe 1991, lui, Mattia Balardi, si appassiona alla musica ascoltando Eminem e i brani della scena hip hop italiana e internazionale del periodo. Nel 2009 inizia a scrivere i primi pezzi con lo pseudonimo “Mr. Rain” e due anni dopo pubblica il suo primo mixtape“Time 2 Eat”, riscuotendo in poco tempo riscontri a livello nazionale. Nel gennaio 2014 inizia il suo primo tour ufficiale e l’anno successivo pubblica il suo primo vero disco, “Memories”, interamente autoprodotto. “Tutto quello che ho”, secondo singolo estratto, segue il successo di “Carillon”, suggellato nel 2016 dalla pubblicazione di “Supereroe”.

Nell’estate 2016 con Memories Tour, Mr. Rain si attesta al grande pubblico con numerosi sold out e l’anno seguente conferma il suo enorme talento con “Ipernova”. Con tre dischi di platino alle spalle: “Ipernova”, “I grandi non piangono mai”e“Carillon” (Doppio Platino), oltre 70 milioni di visualizzazione su YouTube ed il disco d’oro per “ButterflyEffect”, Mr. Rain è tornato a maggio con un nuovo singolo, “La Somma”, duetto con Martina Attili, rivelazione dell’ultima edizione di XFactor. Con un brano intimo e introspettivo e una perfetta fusione tra le due voci, la capacità di scrittura di Mr. Rain si distingue ancora una volta e lo conferma quale uno dei rapper under 30 più maturi della scena italiana.

La serata del 3 agosto proseguirà con la musica di Adm aka Andrea Delle Monache, affermato dj e produttore made in Tuscia. Domenica 4 agosto ancora tutti a ballare con Dj Faberper chiudere in bellezza questa sorprendente edizione di “A Tutta Birra”, sempre al passo con i tempi. Concerti e spettacoli sono completamente gratuiti e la location è fornita di stand in cui mangiare e bere ottima birra e non solo. Un travolgente connubio tra tradizioni musicali e culinarie locali, nazionali e internazionali.