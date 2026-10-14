CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un fine settimana all’insegna della scoperta e della condivisione a Castiglione della Pescaia, con visite guidate, trekking ed escursioni nella natura.

Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna a Castiglione della Pescaia il raduno annuale “Paesaggi e Sapori”, organizzato dal Vespa Club Castiglione della Pescaia, che quest’anno festeggia un anniversario speciale: gli 80 anni della Vespa.

Il programma prenderà il via sabato alle 16:30 con il ritrovo all’Anfiteatro, dietro il Comune, per partire per il giro turistico alla scoperta del territorio cui seguirà un’apericena.

Domenica l’appuntamento è alle 8:30 in piazza Garibaldi, con partenza del giro turistico alle 9:45, visita, aperitivo e pranzo a base di pesce al ristorante “Bubula”.

A rendere ancora più significativa l’edizione 2026 sarà la speciale placca commemorativa dedicata agli 80 anni della Vespa, riservata ai primi 80 iscritti.

Un’occasione per ritrovarsi in sella alle amate Vespe, attraversare gli scorci più suggestivi della costa maremmana e celebrare insieme una storia lunga ottant’anni, tra paesaggi, saperi e amicizia.

Con il mese di ottobre si concludono, prima della pausa stagionale, le visite guidate al Giardino Viaggio di Ritorno. Ogni sabato alle 15:00 e ogni domenica alle 11:00 sarà possibile visitare il Parco d’arte contemporanea del bioarchitetto Rodolfo Lacquaniti, attraverso un percorso guidato della durata di circa due ore.

Le visite sono adatte a bambini di tutte le età e il Giardino è pet-friendly: sarà quindi possibile partecipare accompagnati dal proprio cane.

Quella di domenica 18 ottobre sarà una giornata all’insegna della solidarietà, della natura e della condivisione. A Vetulonia è in programma “Vetulonia per tutti!”, il trekking di beneficenza organizzato a favore del Comitato per la Vita ODV di Grosseto.

La giornata sarà un’occasione per vivere insieme le bellezze del territorio, condividere un’esperienza all’aria aperta e contribuire a una causa importante.

Il programma prenderà il via alle 13:00 con il ritrovo in piazza Vetluna, seguito alle 13:30 dalla partenza del trekking, una passeggiata lungo l’anello di Vetulonia.

A partire dalle ore 16:00, presso la Comunità Familiare, sono previsti un rinfresco, una mostra di artisti locali e una lotteria benefica.

Le iniziative del pomeriggio saranno aperte anche a chi non parteciperà al percorso di trekking, offrendo a tutti la possibilità di prendere parte alla giornata.

La quota di partecipazione contribuirà a sostenere il progetto di uno psicologo-psicoterapeuta oncologico, specializzato nelle cure palliative e nel lavoro ospedaliero integrato, presso l’Ospedale Misericordia di Grosseto.

Un’occasione per vivere il territorio e trasformare ogni passo in un gesto concreto di solidarietà.

Proseguono nel mese di ottobre anche le escursioni gratuite alla Diaccia Botrona, nell’ambito del progetto europeo Interreg Marittimo Ricrea It-Fr promosso dalla Provincia di Grosseto.

Domenica è in programma, con partenza alle 14:30, il “Minitrekking all’Isola Clodia“. Un itinerario di oltre due ore per attraversare a passo lento la riserva, conoscerne la storia e immergersi nel paesaggio di una delle aree naturali più suggestive del Mediterraneo.