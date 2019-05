“Un cuore in cammino” presenta “Lui, lei e la Route 66″: quando la disabilità è un ostacolo da superare

FOLLONICA – In occasione della presentazione del libro “Lui, lei e la Route 66″ gli autori, Antonio Spica e Laura Ferraresi, insieme a Monica Barsali, follonichese e ideatrice del progetto “Un cuore in cammino”, incontreranno i lettori sul lungomare di Follonica alle ore 15 in piazza a Mare, vicino all’edicola, «per iniziare una breve passeggiata condividendo emozioni e stati d’animo».

Il romanzo parla di un percorso di rinascita dopo un grave incidente capitato al protagonista Luca. L’incontro con Anna, la protagonista femminile, diventa il momento di narrazione della sua rinascita, e di profonda trasformazione dell’animo di lei, pieno di pregiudizi nei confronti della disabilità. La notte trascorsa insieme a raccontarsi li trasformerà entrambi. La camminata diventa così la metafora di un percorso interiore di cambiamento che ci porta a confrontarci sui nostri limiti e sulle nostre paure.

La storia, romanzata, ha un fondo di verità, visto che l’autore, Antonio Spica, è in sedia a rotelle e ha percorso in solitaria in handbike la Route66. Alle ore 17.30 presso la libreria Chiti in via Roma ci sarà la presentazione del libro insieme agli autori.