SCANSANO – Teatro amatoriale, divertimento e solidarietà si uniscono, domenica 25 ottobre, al Teatro Castagnoli di Scansano. Alle 17, infatti, il Teatro comunale accoglierà lo spettacolo “Un cappello pieno di bugie”, commedia brillante in tre atti di Antonella Zucchini, rappresentata dalla compagnia di teatro amatoriale Spazio scenico della cooperativa Uscita di Sicurezza per raccogliere fondi da destinare al Comitato per la vita Onlus.

“Siamo lieti di patrocinare lo spettacolo e soprattutto di accogliere nel nostro teatro questa iniziativa di solidarietà che ha un fine importante”, dichiara la sindaca di Scansano Maria Bice Ginesi. “Il pubblico, infatti, potrà assistere allo spettacolo con un’offerta libera e il ricavato andrà a finanziare il progetto per mettere a disposizione uno psicologo-psicoterapeuta oncologico per i pazienti dell’ospedale Misericordia di Grosseto”.

Con la regia di Anna Falloni, “Un cappello pieno di bugie” porta in scena le vicende di Igino Biancalani, rappresentante di cappelli e farfallone incallito, che si troverà a districarsi tra la moglie Giuditta e Vittoria, l’“altra”, con cui conduce una seconda vita. Attraverso equivoci, fraintendimenti e scene esilaranti, il pubblico arriverà a conoscere l’epilogo di questa storia.

Sul palco saliranno, per interpretare questa commedia brillante, Alberto Lagardier, Dania Chelli, Aurora Di Monaco, Alfredo Angiolini, Cinzia Bianciardi, Maria Letidia Di Marte, Gabriele Stella, Chiara Vaselli, Doretta Cancellieri, Gianluca Stella e Stefano Solari. Le scenografie sono di Mariangela Cannalire, l’audio di Beatrice Solito, le luci di Alain Redaelli e Silvana Mescolini ricoprirà il ruolo di suggeritrice.

Il Comitato per la vita è un’associazione che, dal 1983, si impegna per raccogliere fondi, attraverso molteplici iniziative come il Mercatino dei ragazzi, la Festa di primavera, per citarne solo alcune, per la prevenzione, la diagnosi e la cura del tumore in provincia di Grosseto.