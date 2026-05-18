GROSSETO – Prosegue al bar libreria Qb il ciclo di incontri a cura di Lucia Matergi dal titolo “Un altro est”. Domani, martedì 19 maggio alle 17.30 si leggerà Vasilij Grossman e il suo spiazzante messaggio antibellicista.

Nato in Ucraina da una famiglia ebraica, Vasilij Grossman è stato uno dei più straordinari e tragici testimoni del Novecento. Chimico di formazione, durante la Seconda Guerra Mondiale divenne corrispondente di guerra per il giornale dell’Armata Rossa, Stella Rossa. Fu il primo giornalista a entrare nei campi di sterminio di Treblinka e Majdanek, documentando per primo l’orrore della Shoah.

Il suo capolavoro, Vita e destino — un monumentale affresco storico e filosofico paragonato per potenza a Guerra e pace di Tolstoj —, fu sequestrato dal Kgb nel 1960 perché ritenuto pericoloso per il regime sovietico; l’autore morì senza poterne vedere la pubblicazione, avvenuta in Occidente solo molti anni dopo. La scrittura di Grossman si distingue per una compassione assoluta verso le vittime della storia e per una lucidissima condanna di ogni forma di totalitarismo e di violenza bellica.