GROSSETO – “Pagine su pagine” torna al QB di piazza Pacciardi a Grosseto. Domani, martedì 5 maggio alle 17.30, terzo incontro per il ciclo “Un altro Est” a cura di Lucia Matergi.

Si parlerà de “La donna che mangiava poesie” con l’Est magico e vorace dell’autrice Zdravka Evtimova. L’autrice è nata a Pernik, in Bulgaria, dove vive e lavora. Scrive romanzi e racconti, molti dei quali tradotti e pubblicati all’estero.

Ha vinto diversi premi letterari e oltre che scrittrice è anche traduttrice dall’inglese, dal francese e dal tedesco