Ultimo giorno per il Festival Resistente, con Occhetto e la musica di “Tre pazzi avanti”

GROSSETO – Ultima giornata per la XXI edizione del Festival Resistente al Cassero Senese di Grosseto. Domani, sabato 27 aprile, alle 16.30 laboratorio di argilla per i più piccoli con Mivà.

Alle 17.30 presentazione della ricerca “Lavoro e risultati dei volontari del servizio civile a cavallo del 2017-2018 sull’intreccio fra storia, memoria e giovani nell’Italia di oggi, lungo la via dell’educazione alla pace”. Partecipa Mattia Rossi, ex volontario di Arci Servizio Civile Piombino nel progetto nazionale ‘La Memoria come strumento di educazione alla pace’.

Achille Occhetto alle 18.30 presenta il suo libro “La lunga eclissi. Passato e presente del dramma della sinistra” (ed. Sellerio). Insieme all’autore ne parla il giornalista Flavio Fusi. La presentazione è a cura di Istituto Gramsci di Grosseto.

Alle 22 la musica dei Tre pazzi avanti: folk ad alto voltaggio e ridotte emissioni. Nasce nel 2013 in Maremma e da allora suona costantemente dal vivo per il centro Italia. Tre Pazzi Avanti rappresenta tre diverse forme di pazzia che unite creano musica. Una scaletta originale e sempre coinvolgente ispirata dalla musica

L’ultimo concerto, alle 22.30, di questa edizione è con Giancane, protagonista di inedite collaborazioni con Zerocalcare, dopo l’esperienza con la band ‘Il muro del canto’ il cantautore romano porta in tour il nuovo album ‘Ansia e Disagio’. Senza dismettere la vocazione folk’n’roll e country-neomelodica che l’ha reso celebre, Giancane inaugura una nuova stagione compositiva, inventando una nuova grammatica cantautorale di chiara provocazione e vocazione popolare che non potrà non sorprendervi.

Gran finale con i P’artigiani del rock.

Ingresso libero e possibilità di cenare al festival.

