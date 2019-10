Ultimo giorno domenica per DocuDonna: ecco tutti gli eventi

MASSA MARITTIMA – Ultima giornata domenica 27 ottobre per DocuDonna, il primo festival internazionale di documentari al femminile che si sta svolgendo a Massa Marittima, nel Palazzo dell’Abbondanza ideato e diretto da Cristina Berlini organizzato dall’Associazione Culturale Gremigna in collaborazione con il Comune di Massa Marittima.

In concorso 10 nuovi documentari (cinque italiani, due olandesi, e uno rispettivamente inglese, libanese e israeliano), molto diversi tra loro per stili, narrazioni, temi affrontati e nazionalità. Si tratta di Teranga di Sophia Saymour, Daisy Squires e Lou Marrillier, Regno Unito, We the things di Nathalie Faber, Olanda, Non è amore questo di Teresa Sala, Italia, The uprising di Pravini Baboeram, Olanda, Where is Europe? di Valentina Signorelli, Italia, Zeinab on the red scooter di Dima El-Horr, Libano, La città e il cielo di Guendalina Salini, Italia, Life is but a dream di Margheita Pescetti, Italia, In her footsteps di Rana Abu- Fraiha, Israele, e Amaranto di Emanuela Moroni e Manuela Cannone, Italia.

Alle 18.30 si saprà quali sono i documentari vincitori dei tre premi; quello per il miglior documentario italiano, il miglior documentario internazionale e un premio speciale “Cinema&Donne”, che verrà consegnato da Paola Paoli e Maresa D’Arcangelo, organizzatrici del Festival Internazionale “Cinema e Donne” di Firenze. La giuria, composta a da Anna Kauber regista e scrittrice; Giuseppe Borrone storico del cinema; Teresa Paoli giornalista e regista; Rose Casella regista, produttrice e artista e Silvia Lelli documentarista e antropologa dell’Università di Firenze, avranno sicuramente molto lavoro visto la grande qualità dei documentari proposti.

Il programma prevede poi altri eventi. Alle ore 15 alle 17, nel Portale delle Arti, Piazza XXIV Maggio, si potrà ammirare la video installazione “the Fabric of the World” a cura di Cristina Picchi e dalle ore 14.30 alle 15.30 si svolgerà la presentazione del libro “Donne 4.0” di Darya Majidi. Sempre nel pomeriggio si terrà un incontro sul tema “Cinema: lo sguardo delle donne!” per parlare del ruolo della donna nel mondo del cinema, le tematiche sociali quali l’inclusione, la parità di diritti, l’eliminazione delle differenze di genere e delle disuguaglianze economiche. DocuDonna vanta collaborazioni sul territorio come quelle con la Startup Love Maremma e con il leader del turismo su due ruote Massa Vecchia Bike Hotel a Massa Marittima. Sostegno e poi arrivato dal Festival dei Popoli, dal Festival Internazionale Cinema e Donne di Firenze, dal Sicilia Queerfilmfest e da Doc/it (Associazione Documentaristi Italiani).

Ingresso libero. Info e programma dettagliato: www.docudonna.it