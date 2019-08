Appuntamento con “Narrastorie”: sul palco del festival Arisa. Tutto il programma

ARCIDOSSO – Un luogo di accoglienza per un’umanità in cammino, che non cerca risposte facili, ma domande giuste: così si sta manifestando la quarta edizione Narrastorie, il “Festival del Racconto di strada” ideato da Simone Cristicchi, fino a domenica 25 agosto fra le bellezze artistiche e paesaggistiche di Arcidosso, vero e proprio gioiellino medievale della bassa Toscana.

Con la giornata di sabato 24 agosto Narrastorie si conferma un’indagine sull’anima del territorio che ospita il festival: la Maremma.

Al mattino partirà dal Parco del Pero una passeggiata naturalistica in compagnia della guida ambientale escursionista Mario Malinverno, i cui racconti faranno scoprire le bellezze naturali che circondano Arcidosso. Il percorso si snoderà dal centro storico del borgo per poi attraversare vari villaggi nei dintorni camminando sugli antichi sentieri, dal vecchio “Mulinaccio” passando per “Le Fornaci” – dove una volta si cuocevano i mattoni – fino al Convento dei Cappuccini. Dopo il villaggio di S.Lorenzo la camminata raggiungerà la Cascata d’Acqua d’Alto per poi terminare nuovamente ad Arcidosso, per una durata totale di 3 ore e mezza circa.

Alle 10.30 al Parco del Pero ultimo appuntamento con i laboratori della libreria Il Soffiasogni e dell’associazione culturale ChissàDove. “Il riflesso di sè'” sarà un laboratorio d’immaginazione per esprimere, disegnando, la propria forma: non solo quella riflessa nello specchio, ma quella che sentiamo dentro, per stimolare nei bambini la capacità di guardare dentro se stessi e di connettersi e riconoscersi nella meraviglia della natura che ci circonda.

Su un cartone dorato a forma di specchio, da un lato, riprodurranno il loro aspetto esteriore riportando, su un foglio trasparente, i loro i lineamenti, mentre sull’altro lato dello specchio racconteranno in quale forma, elemento della natura o animale si riconoscono.

Lettura consigliata: “C’era una volta in Persia”, di Sahar Doustar e Daniela Tieni.

Nel pomeriggio, alle 18 nella Corte del Castello, la scrittrice e ricercatrice grossetana Claudia Cinquemani ci condurrà in un viaggio affascinante all’interno delle leggende della Maremma. Un percorso evocativo simbolico basato su ricerche antropologiche di tradizioni antiche ritrovate in periodi e luoghi diversi. Come filo conduttore, il “Destino” e la Grande Madre Natura. La scena si svilupperà con tre Parche (o Moire) della mitologia antica che condurranno lo spettatore alla scoperta di alcuni Misteri della nostra terra. Una Parca racconterà le storie, una ne disegnerà i tratti e l’altra leggerà alcuni contributi specifici.

La serata del sabato di Narrastorie sarà affidata a una delle voci più intense della musica italiana: Arisa, vincitrice del Festival di Sanremo 2014, rivisiterà il suo repertorio di grandi successi in un concerto esclusivo per voce e pianoforte, accompagnata dal M° Giuseppe Barbera. Una nuova Rosalba ad Arcidosso.

Programma sabato 24 agosto

ore 8,45 partenza da Parco del Pero – Mario Malinverno – “Narra passeggiando… lentamente nella natura” – passeggiata naturalistica con racconti

ore 10,30 Parco del Pero – Lettura e laboratorio curato da Il Soffiasogni e ChissàDove – “Il riflesso di sè -Laboratorio artistico d’immaginazione” (dai 5 anni)

Ore 14,30 Corso Toscana – 45esima edizione della Marcia del capercio per bambini e adulti

ore 18,00 Corte del Castello – Claudia Cinquemani in “Maremma insolita e misteriosa”

ore 22,00 Piazza Cavallotti – Arisa in concerto – “Una nuova Rosalba in città” – Piano e voce con Giuseppe Barbera al pianoforte

NB: in caso di pioggia tutti gli eventi sono garantiti e verranno spostati nel Teatro degli Unanimi di Arcidosso, in Piazza Cavallotti. L’accesso è consentito fino a esaurimento posti e sarà garantito in via prioritaria ai possessori degli abbonamenti.

In caso di pioggia tutti i laboratori per bambini sono garantiti e verranno spostati all’Oratorio di Arcidosso.

Info e aggiornamenti sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/narrastoriecristicchi/

Tutti gli eventi di Narrastorie 2019 sono gratuiti ad eccezione degli spettacoli delle ore 21,30 e 22,00 che saranno a pagamento. Prevendite online al link www.i-ticket.it

I laboratori e gli eventi Soffiasogni così come il Premio Simpatia sono gratuiti ma su prenotazione al numero 349 6002087. I Narranotte sono a ingresso gratuito ma su prenotazione fino esaurimento posti al nr infoline Pro Loco Arcidosso 366 747 2612.