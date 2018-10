Ultimo appuntamento con Girogustando: al Melograno dalla pasta al pane è tutto fatto in casa

ALBERESE – Farine di grani antichi, prodotti a chilometro zero e soprattutto, tutto fatto in casa e a mano. La filosofia del ristorante Il Melograno che ad Alberese, nel Parco della Maremma, ospiterà l’ultima serata del 2018 di Girogustando è quella che dovrebbe caratterizzare la cucina di ogni agriturismo. Qui è tutto rigorosamente fatto a mano dalle chef: dalla pasta al pane ai dolci.

Il Melograno ospiterà giovedì 25 ottobre, alle 20.30, Girogustando nei borghi di Maremma, tour enogastronomico nei ristoranti della provincia di Grosseto. L’iniziativa è realizzata da CAT Confesercenti Toscana, con Confesercenti Grosseto, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana (il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio). Ad affiancare la chef in cucina i colleghi del ristorante itinerante Sorsi e Bocconi.

«Nel nostro ristorante non si compra nulla, come vorrebbe la regola per un agriturismo, se non le materie prime che sono sempre genuine e legate al territorio, di alta qualità e a chilometro zero. Nulla è industriale.» afferma Barbara Duchi, titolare del ristorante. «Tutto è genuino e di stagione, come la crostata di fichi e noci che prepareremo per la serata, fatta con farine di grani antichi». Nel ristorante oltre alla chef Duchi c’è un’altra professionista tra i fornelli, Sandra Rossi.

Tra i piatti che saranno presentati, accompagnati dai vini serviti dai sommelier Ais, un antipasto di carpaccio di maremmana scottata al Morellino per due giorni e poi messa sottosale e servita con un tortino di ceci, gli gnocchi allo zafferano e con ragù bianco di cinta e porcini e poi l’Antico peposo con una polentina gratinata al forno e una insalatina di uva, ma anche la zucca e i fazzoletti di faraona che proporrà il ristorante Sorsi e bocconi.

Per prenotare: 338.4065702

Per conoscere menù e costo della serata: LINK

Menù:

Antipasto

Carpaccio di “Maremmana” scottato al Morellino con salsa di melograno e sformatino di ceci con guancialino croccante (Ristorante Il Melograno)

Millefoglie di zucca affumicata e pecorino dolce con sale di capperi e liquirizia (Ristorante itinerante Sorsi e bocconi)

Primo Piatto

I nostri Gnocchi allo zafferano con Cinta Senese e Porcini (Ristorante Il Melograno)

Fazzoletti di farina di castagne ripieni di faraona con salsa al ginepro e arancia (Ristorante itinerante Sorsi e bocconi)

Secondo Piatto

L’antico peposo con polentina grigliata e insalata di uva (Ristorante Il Melograno)

Bocconi di filetto di maiale nella sua rete con funghi e nocciole (Ristorante itinerante Sorsi e bocconi)

Dolce

La crostata di grani antichi con fichi e noci (Ristorante Il Melograno)

Bavarese al cioccolato bianco, crumble al lime e salsa al cioccolato fondente (Ristorante itinerante Sorsi e bocconi)