Ultimo appuntamento con “Cartoni in piazza”: sullo schermo “Monsters & Co”

PORTO SANTO STEFANO – La rassegna cinematografica per grandi e piccoli, giunta al suo ultimo appuntamento, propone il meglio dei film d’animazione della Disney-Pixar.

L’iniziativa, che è organizzata dalla Pro loco di Porto Santo Stefano con il contributo del Comune di Monte Argentario, ha come obiettivo quello di creare intrattenimento e stimolare allo stesso tempo la fantasia e la curiosità dei più piccoli, ma anche dei più grandi.

L’organizzazione infatti richiede la complicità del pubblico, per creare una platea non convenzionale. Sedie, teli da mare, ciambelle, gonfiabili, poltrone, ogni tipo di seduta sarà la benvenuta. E chi porterà quella più originale verrà premiato dall’organizzazione.

La selezione dei tre titoli, è stata fatta in favore di pellicole gender free , per lanciare un messaggio di uguaglianza e stimolare la riflessione sui modelli da seguire per bambini e bambine.

Il pubblico sembra aver apprezzato molto la scelta dei titoli, soprattutto quella di “Zootropolis” di domenica scorsa. Infatti, neanche i pochi minuti di pioggia hanno scoraggiato i giovani spettatori che, trovando rifugio sotto il palazzo del Comune, hanno continuato a godersi il film.

“Appena abbiamo sentito le prime gocce di pioggia abbiamo temuto il peggio, una platea vuota – spiegano gli organizzatori -. Invece siamo rimasti del tutto stupiti quando abbiamo visto i bambini e le bambine del pubblico ripararsi come potevano per poi ritornare seduti ai loro posti una volta smesso di piovere”.

Un successo che gli organizzatori sperano di replicare domenica 21 luglio, con l’ultimo appuntamento della rassegna cinematografica.

Domenica 21 luglio, la manifestazione inizierà alle 19, nella piazza dei Rioni di Porto Santo Stefano, dove i bambini potranno essere intrattenuti da animazione e da un castello gonfiabile.

Dalle 21.30 inizio della proiezione del film “Monsters & Co” diretto da Pete Docter, Lee Unkrich e David Silverman.

TRAMA – Mostropoli è abitata da milioni di mostri, questi si guadagnano da vivere lavorando per la centrale elettrica cittadina: la Monsters & Co. La centrale converte le urla dei bambini in energia; affinché questo avvenga, ogni mostro che vi lavora, avrà il compito di spaventare i bambini nelle loro camere, attraverso il passaggio di porte speciali che li catapulteranno nel mondo umano. I mostri, a loro volta, temendo che bambini siano infetti e che possano con un semplice contatto farli morire riterranno le loro missioni molto molto pericolose.

“Questo capolavoro Pixar ci insegna – conclude l’organizzazione -, con leggerezza e ironia, quanto sia difficile entrare in sintonia con il mondo dei “diversi” da noi, prendendo come esempio la figura del mostro, togliendola dal suo significato stereotipato il film ci mostra una nuova prospettiva, e ci fa riflettere su quanto “l’altro” possa essere, a sua volta, terrorizzato da noi. Che cos’è un mostro? E se i mostri fossimo noi?”.