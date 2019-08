Ultimi concerti per il festival “Santa Fiora in Musica”: ecco il programma

SANTA FIORA – Ultimi concerti della XX edizione del Festival internazionale di Santa Fiora in Musica. Come nella migliore tradizione del festival, ritroviamo i concerti che coronano l’attività didattica svolta nelle precedenti settimane con il coinvolgimento di adulti, bambini e ragazzi senza distinzione di esperienza, formazione culturale e talento: un vero percorso di scoperta comune, democratico e orizzontale, come nel miglior spirito fondante di Santa Fiora, borgo aperto per antonomasia.

Il 22 agosto, al Teatro Camilleri, alle 17 “Oggi suono io!”, concerto per i più piccoli e non solo. Alle 21.15, sempre al Teatro Camilleri, concerto per pianoforte “senza” orchestra: estratti da Beethoven, Mozart e Mendelssohn. Docente: Giovanni Auletta, pianoforte. Saranno presentati estratti di grandi pagine classiche riletti anche grazie alla presenza degli strumentini poveri di orffiana memoria, come quel flautino di legno che Carl Orff considerava certezza di accesso alla musica anche i più poveri tanto che Hitler lo definì “strumento bolscevico”.

Il 23 agosto, al Teatro Camilleri, ore 21:15, i docenti Silvana Dolce (violino), Giovanni Auletta (pianoforte) e Andrea Conti (trombone), offriranno un concerto tradizionale di grande repertorio classico impreziosito dal raro tardo romantico Reinecke. Il programma: Strauss Sonata per violino e pianoforte in mi bemolle maggiore Op.18; Schubert Ständchen D889 nella trascrizione di Liszt; Reinecke, Trio per Oboe, Corno e Pianoforte in la minore Op.188.