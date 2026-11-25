CAMPAGNATICO – Qui tutto è fatto a mano e tutto è pensato per l’occasione. Piatti speciali, che non si trovano durante l’anno nel menù e che vengono proposti proprio per la cena di Girogustando.

La serata della Vecchia Oliviera, a Campagnatico Venerdì 27 novembre, è l’ultima per l’edizione 2026. Poi ci sarà un pranzo all’istituto enogastronomico Leopoldo II di Lorena, ma per le cene bisognerà attendere il 2027.

Fabiola Subissati, chef della Vecchia Oliviera, è una veterana di Girogustando. Nelle sue cene si viaggia sul filo, tra tradizione e innovazione. Ospite della serata l’Antica Porta di Levante di Vicchio (FI) di Cristian Borchi.

Il format Girogustando è ormai noto: ideato da Confesercenti e realizzato dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana, prevede un incontro tra cuochi di differenti territori.

Vetrina Toscana è il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico; con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

«Queste cene sono anche un modo per metterci alla prova oltre che imparare (del resto da imparare c’è sempre) – racconta Fabiola Subissati -, noi facciamo sempre piatti che non abbiamo in menù per offrire ai clienti qualcosa di diverso. Poi magari questi piatti li reinseriamo nel menù di Natale o dell’ultimo dell’anno o di qualche altra festività».

Per quanto riguarda il pubblico «spesso vengono persone che abitualmente non sono nostri clienti, quindi credo che sia anche un modo per farci conoscere».

«Faremo entrambi un antipasto – spiega Fabiola Subissati – un paté di fegatini con gelatina di mele gherigli di noci e pan brioche tostato e Polpettine di carni bianche con maionese fatta in casa all’aglio nero».

Poi il primo, Paccheri ripieni con asparagi e salsiccia su crema di zafferano, gratinati in forno, e per secondo il cappello del prete al Chianti Rufina, su crema di patate di montagna, nocciole e rosmarino, servito con chutney di verdura e frutta. Infine il dessert un cestino un cestino (biscotto) di frutta con la pasta di mandorle rivisitata caramellata lavorata a mano non industriale ma fatta al momento con fragole fresche e crema al mascarpone.

«I nostri prodotti sono a chilometro zero: lo zafferano e gli asparagi di Campagnatico, il nostro olio, la pancetta e il guanciale di mio fratello» prosegue Subissati parlando dei paccheri, il primo piatto.

«Restiamo nella tradizione ma rivisitiamo ad esempio il paté di fegatini con gelatina di mele all’aceto».

La cena è accompagnata dai vini del Consorzio doc vini della Maremma Toscana. I vini delle aziende Purovino di Magliano in Toscana e Castello di Volpaia di Radda in Chianti saranno serviti da sommelier specializzati.

LINK al menù: https://www.girogustando.tv/it/eventi/2026/venerdi-27-settembre-591/

Per prenotare: 0564 996462