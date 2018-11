Uinitre presenta la mostra sulla Grande Guerra e l’annuario per i 30 anni di attività

GROSSETO – L’Unitre e la Grande Guerra. L’Unitre e la pittura. L’Unitre e la sua storia trentennale. Tre eventi in un’unica data, lunedì 5 novembre 2018, e in un unico luogo, la Galleria d’arte Il Quadrivio, dove, alle 17, s’inaugura la mostra del Laboratorio di pittura dell’Unitre Grosseto, nell’ambito delle manifestazioni previste per il primo centenario della Grande Guerra.

In esposizione le opere realizzate dagli associati Unitre allievi della docente Cristina Mambrini. La mostra resterà aperta ogni giorno fino al 7 novembre, dalle 16:30 alle 19:30.

Nell’occasione sarà presentato l’annuario celebrativo “L’Unitre e la sua storia, 30 anni di Unitre a Grosseto”, a cura della presidente dell’associazione Giuseppina Scotti. Intervengono Cristina Mambrini e Fernando Santoni.

L’ingresso è libero.