“Ugualmente: le risorse della comunità per la salute mentale”: convegno pubblico al Cassero

GROSSETO – L’associaione Oasi onlus Grosseto, associazione ombrello dei gruppi di auto-mutuo-aiuto per la salute mentale di Grosseto e provincia, ha organizzato per il giorno 7 dicembre, nella sala convegni del Cassero senese, un convegno pubblico dal titolo “Ugualmente: le risorse della comunità per la salute mentale. Prospettive e futuro” (ore 9.30 – 12.30).

L’iniziativa è promossa con la Collaborazione di altre associazioni: Centro Antiviolenza Olympia de Gouces, Cittadinanza Attiva Toscana Onlus, Consultorio Famiglie Grosseto, Acat Grosseto Green, Acat Grosseto Nord, Coordinamento Toscano Gruppi di Auto Aiuto.

L’iniziativa si pone l’obbiettivo di portare all’attenzione della cittadinanza e delle istituzioni quanto sia importante il ruolo delle associazioni dei cittadini utenti e del singolo individuo nei percorsi di cura per la salute mentale nella prevenzione del disagio e, in generale, nella salvaguardia del benessere mentale dell’intera comunità.

Così come le disposizioni normative della Regione Toscana riconoscono un ruolo attivo alle associazioni nei percorsi integrati per la salute mentale, Oasi si prende l’onere e l’onore di mettersi a disposizione della Asl Toscana Sud Est come risorsa attiva della comunità e come portavoce dei disagi degli utenti e dei loro familiari affetti da problemi mentali. Oasi è composta da soli volontari utenti e familiari esperti che insieme riuniti in gruppi di auto aiuto fanno sentire la persona a al centro della propria cura riscoprendosi come risorsa e non come disagio.

Interverranno al convegno: Regione Toscana, Asl Toscana Sud Est, Coeso, Comune di Grosseto, Dsm Grosseto. Oasi invita all’iniziativa tutti i cittadini interessati, ricordando che la salute mentale è un bene di tutti.