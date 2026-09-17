GROSSETO – Tutto pronto per la diciassettesima edizione de La Città Visibile, la manifestazione di arte e animazione culturale urbana organizzata dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, con il contributo di Fondazione CR Firenze e la collaborazione del Comune di Grosseto e della Provincia di Grosseto.

Venerdì 18 settembre alle ore 18, al Polo culturale Le Clarisse, si apre ufficialmente “Pezzi da Novanta. Gli anni ’90 a Grosseto”, l’edizione 2026 della manifestazione dedicata a un decennio che ha trasformato profondamente la società, la cultura, la musica e i linguaggi espressivi e che viene riletto attraverso le esperienze nate e cresciute anche nel territorio grossetano.

L’inaugurazione coincide con l’apertura della mostra “Ninety Open Source M.R.L. – Mostra a responsabilità limitata”, uno dei due nuclei principali della manifestazione insieme alla Notte Visibile della Cultura. Una mostra “open source”, costruita anche grazie al contributo delle opere e dei materiali arrivati attraverso il bando pubblico rivolto a istituzioni, associazioni e semplici cittadini. La definizione “Mostra a responsabilità limitata” richiama proprio la sua particolare natura: esiste un coordinamento curatoriale, ma la responsabilità è limitata dal fatto che chiunque può contribuire al racconto portando un oggetto riferibile agli anni Novanta.

Il percorso espositivo attraversa il decennio da prospettive diverse. La sezione dedicata all’arte raccoglie opere legate a Celtracon, la manifestazione internazionale d’arte contemporanea che si svolse a Grosseto nel 1995 e che vide la partecipazione di maestri come Daniel Spoerri, Emilio Isgrò, Giuliano Mauri, Luca Patella, Mirella Bentivoglio, Vasco Bendini e Giosetta Fioroni. Saranno esposte anche opere degli anni Novanta di Gunther Rechn e della collezione Ticci.

Fotografie provenienti dagli archivi BF e filmati d’epoca e di famiglia, questi ultimi raccolti nella sezione video curata da Kansassity, contribuiranno a ricostruire immagini e atmosfere di quegli anni. Un’altra parte della mostra sarà dedicata ai “luoghi della cultura”, con documenti e testimonianze sulla nascita di Festambiente, Storie di cinema e dell’Isgrec, mentre “I luoghi dell’incontro” riporterà alla memoria realtà come il Centro sociale occupato e autogestito Tiburzi e il Jungle Live Club.

Il viaggio negli anni Novanta passerà anche dagli oggetti che ne hanno segnato l’immaginario quotidiano: computer e console nella sezione “Visible classic device”, giocattoli iconici del decennio e fumetti di Armando Orfeo. A mettere in dialogo quella memoria con le tecnologie contemporanee sarà invece “90s MOOD, Mostra diffusa di realtà aumentata”, il progetto di Diego Capani che, attraverso alcuni trigger QR, consentirà ai visitatori di visualizzare sui propri telefoni oggetti tridimensionali degli anni Novanta.

Durante l’inaugurazione, ad ingresso gratuito, è prevista anche la cerimonia di donazione di un quadro degli anni Novanta di Gunther Rechn da parte della città di Cottbus.

La Città Visibile uscirà inoltre dagli spazi delle Clarisse per coinvolgere altri luoghi del centro storico. Tra le novità di questa edizione c’è la partecipazione per la prima volta di Space U36, spazio fotografico di via dell’Unione 36/a, con il progetto “Instant Mania”, un viaggio nella fotografia istantanea tra storia, tecnica e sperimentazione. Dal 18 al 27 settembre la sede ospiterà una mostra, incontri e laboratori dedicati alla fotografia istantanea, raccontandone la nascita, l’età d’oro, il declino negli anni Novanta e la successiva rinascita. L’apertura della mostra è in programma venerdì 18 settembre alle ore 21.

La Città Visibile proseguirà fino al 27 settembre con incontri, musica, arte e performance. Il momento centrale sarà sabato 26 settembre con la Notte Visibile della Cultura, quando il centro storico sarà coinvolto in una serata di iniziative e i musei cittadini resteranno aperti gratuitamente.

La mostra alle Clarisse sarà visitabile dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle 20. L’ingresso è gratuito, ad eccezione del Museo Luzzetti; sabato 26 settembre l’intero Polo culturale resterà aperto gratuitamente dalle ore 18 alle 24.