MASSA MARITTIMA – Domenica 25 agosto a Massa Marittima c’è “Tutto il mondo in paese”, la sfilata di abiti internazionali e esposizione di auto d’epoca che si partirà alle 21 da piazza XXIV maggio per proseguire in Corso Diaz fino ad arrivare in piazza Garibaldi dove ci sarà la Blue River che accompagnerà la serata con dolci e birra a volontà.