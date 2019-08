Tuttiateatro onlus alla Cava con lo spettacolo “Hair & Spray”

ROSELLE – Teatro “senza barriere” giovedì 29 agosto alle 21.30 alla Cava di Roselle (Grosseto). La compagnia di teatro amatoriale Tuttiateatro onlus, formata da giovani attori grossetani disabili e non, porta in scena “Hair & Spray”, spettacolo ispirato al musical di Broadway “Hairspray” e all’omonimo film “Hairspray – Grasso è bello” del 2007 con John Travolta.

Hair & Spray. Un musical che ha debuttato a giugno e che, nella trama e nell’interpretazione proposta dalla compagnia Tuttiateatro, vuole combattere le discriminazioni: “Hair &Spray”, infatti, racconta la storia di Tracy, adolescente solare e ottimista, un’ottima ballerina, nonostante i chili di troppo. Sogna di partecipare al programma musicale delle televisione locale. Saranno molte le peripezie che incontra, e che coinvolgono la madre e il personaggio più amato della tv locale, prima di poter sperare di raggiungere il suo obiettivo. Così come Tracy si espone con coraggio per dimostrare le proprie abilità anche gli attori della compagnia dimostrano, mettendo in scena il loro ricco repertorio, che la disabilità può non essere un limite e che molte barriere culturali non hanno ragione di esistere.

Sul palco della Cava di Roselle, quindi, saliranno circa 40 attori e ballerini. Ad interpretare Tracy sarà Chiara Evangelisti, mentre la madre, a cui nel film dà corpo e voce John Travolta, è Lorenzo Cossu. Il “bello della tv”, Link Larkin, è interpretato da Gian Paolo Fronzoni.

La compagnia Tuttiateatro. A portare in scena il musical la compagnia nata nel 2004 tra alcuni studenti del liceo classico di Grosseto su invito di due insegnanti, Bernardina Tarlati e Maria Matilde Mercanti, da sempre coinvolge ragazzi con disabilità fisiche e cognitive. Si esibiscono in sale scolastiche e piccoli teatri fino al 2009, quando debuttano sul palco del teatro degli Industri di Grosseto. Nel 2012 dalla compagnia di teatro amatoriale prende forma l’associazione onlus, che ha proprio l’obiettivo di fare del teatro uno strumento di aggregazione, divertimento e crescita. Oggi la compagnia è coordinata da due delle studentesse fin dall’inizio coinvolte nel progetto: Maria Giulia Pichenino ed Eleonora Guelfi, che del musical “Hair & Spray” curano anche la regia e la scenografia.

L’ingresso è a offerta e il ricavato andrà a finanziare le attività di Tuttiateatro. Possibilità di cenare al ristorante della Cava dalle 19.30. Per prenotazioni 348 4800409.

Il programma della settimana

La settimana della Cava di Roselle prosegue venerdì 30 con Bube e i Mazzacani della soffitta che presentano “Dietro le sbarre”. Sabato 31 agosto è la volta di Giovanni Succi in “L’arte del selfie nel Medioevo”, mentre domenica 1 settembre ancora musica con “Mi ami in viaggio. Il tour didascalico”.