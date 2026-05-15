FOLLONICA – Una mattina speciale da vivere tutti insieme sul lungomare di Follonica: domenica 17 maggio dalle 9 torna la “Passeggiata della salute” di Avis Follonica, un’iniziativa giunta alla sua terza edizione.

“L’obiettivo è fare movimento all’aria aperta in buona compagnia – spiega Avis -. Si tratta di una passeggiata non competitiva, adatta a tutte le età. Partiremo da piazza Guerrazzi per poi percorrere viale Italia fino a Pratoranieri e ritorno. Il tutto all’insegna della salute, portando con noi i colori della donazione del sangue e del plasma”.

Prima della partenza verranno consegnati a tutti magliette e cappellini, bottiglietta d’acqua e uno snack. Insieme all’Avis in piazza anche il gazebo della Croce Rossa con il truccabimbi.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.