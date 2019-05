“Tutti in spiaggia”: apericena per sostenere il progetto della Croce Rossa

GROSSETO – Chi vuol sostenere il progetto “Tutti in spiaggia” della Croce rossa di Grosseto, dedicato all’allestimento di una spiaggia accessibile ai diversamente abili sul litorale di Marina, ha un’occasione in più per farlo. L’appuntamento è per venerdì 17 maggio al centro commerciale Aurelia Antica di Grosseto a partire dalle 18.30 nell’area food. Il programma prevede un apericena con la musica di un dj (per partecipare l’offerta è libera, con un minimo di 15 euro).

Il progetto “Tutti in spiaggia” si rivolge alle famiglie costrette a rinunciare a una giornata al mare perché un proprio componente è diversamente abile e dunque ha difficoltà (apparentemente) insormontabili per raggiungere la spiaggia e fare il bagno. Tante famiglie grossetane si sono rivolte al Comitato della Croce rossa, i cui volontari e operatori hanno subito individuato – con il sostegno del Comune di Grosseto – un’area della spiaggia di Marina di Grosseto che verrà resa accessibile e allestita per assicurare l’accessibilità, attivando un servizio di assistenza qualificato che garantirà il trasporto, le attrezzature adeguate e la sicurezza in mare per chi ne farà richiesta.

Il progetto, però, ha bisogno di fondi. Per questo il comitato grossetano della Croce rossa ha lanciato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma www.eppela.com cui chiunque può partecipare con il proprio contributo. I fondi raccolti serviranno all’acquisto delle attrezzature e degli allestimenti (dai camminamenti alle, sedie-mare adattate, dagli ombrelloni ai lettini, fino ai gazebo), alla formazione del personale addetto alla sicurezza e all’assistenza in spiaggia, all’accompagnamento e al trasporto dei gruppi alla spiaggia, all’organizzazione delle attività ludiche, motorie e sociali, alle consulenze professionali di psicologi ed educatori, alla sorveglianza, alla pulizia e al rimessaggio.

La campagna è sostenuta anche dalla Fondazione Cassa di risparmio di Firenze, che raddoppierà la cifra raccolta se sarà raggiunta la metà dell’obiettivo prefissato sulla piattaforma. Ma sostenere il progetto “Tutti in spiaggia” è possibile anche partecipando all’evento in programma venerdì 17 maggio dalle 18.30 al centro commerciale Aurelia Antica.

Per sapere tutto sul progetto, clicca qui.