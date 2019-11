“Tutti i Totti del mondo”: alla sala Marraccini la presentazione del libro di Franco Esposito

GROSSETO – Si terrà giovedì 21 novembre alle 16.30 alla sala Marraccini della Banca Tema, in Corso Carducci a Grosseto, la presentazione del libro “Tutti i Totti del mondo”, in cui l’autore Franco Esposito racconta le storie di tutti i calciatori che hanno giocato in una sola squadra nella loro carriera professionistica, da Boniperti a Baresi, da Jascin a Giggs…

Dialogano con l’autore i giornalisti Alberto Polverosi, già inviato del Corriere dello Sport-Stadio, e Antonello Valentini, già responsabile

comunicazione della Figc e tram manager della nazionale italiana campione del mondo 2006. Coordina l’incontro Francesca Ciardiello, giornalista.

Il libro

Calciatori fedeli a vita, monogami. Italiani, europei, sudamericani, africani, asiatici. Interpreti e protagonisti di una carriera interamente vissuta nello stesso club. Solo uno, proprio come Francesco Totti, venticinque anni di Roma. Gol, parate, dribbling, assist, vittorie e sconfitte, gioie e amarezze al servizio di un’unica causa.

Combi, Boniperti, Facchetti, Sandro Mazzola, Becattini, Udovicich, Franco Baresi, Beppe Bergomi, Paolo Maldini gli italiani. E gli altri, tanti, 128 in tutto il mondo.

“Tutti i Totti del mondo”, ma ad una indissolubile condizione: almeno quindici anni e 150 partite sotto un’unica bandiera. Il club dei fedelissimi in ottant’anni di storia del calcio.

Jascin, Nilton Santos, Billy Wright, Jack Charlton, Josè Arconada, Charles Puyol, Piet Keizer, Scholes, Ryan Giggs, e altri. Le storie, gli aneddoti, le carriere. Numeri, dati, cifre incredibili, pazzesche. “Tutti i Totti del mondo” monitorati e censiti per la prima volta. E i fedeli “parziali” che non hanno potuto o voluto legarsi a vita al club dove sono nati calciatori professionisti. Gigi Riva, Bulgarelli, Juliano, Seeler, Bruno Conti, Costacurta, Steve Gerrard, Xavi, Iniesta…