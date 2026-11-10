CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Due giornate per camminare nella natura, scoprire sentieri suggestivi e lasciarsi conquistare dalla storia, dai panorami e dalle tradizioni di Tirli.

Nell’ambito del progetto europeo Sport Act, la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e l’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia, in collaborazione con l’associazione Terramare, promuovono “Tutti a Tirli”, un’iniziativa che mette al centro lo sport come occasione di scoperta e valorizzazione del territorio e del suo patrimonio storico, paesaggistico, culturale ed enogastronomico.

Due le escursioni in programma, lunedì 16 e domenica 22 novembre, con due itinerari pensati per pubblici diversi, per vivere il territorio passo dopo passo, tra panorami, storia, tradizioni e sapori locali.

«Dopo il progetto Beta – dichiara la sindaca Elena Nappi – con il quale sono stati investiti oltre 250mila euro sulla frazione di Tirli, recuperando gli antichi saperi dei residenti sull’uso in cucina di erbe selvatiche, fiori e frutti del sottobosco, con analisi scientifica delle proprietà nutraceutiche in collaborazione con l’Università di Pisa, trasformando la sede dell’Asbuc (Usi Civici di Tirli) in un centro multifunzionale per la comunità, sistemando i sentieri legati alle fonti e sorgenti d’acqua naturale del territorio e realizzando un apiario olistico sperimentale, abbiamo deciso di continuare a promuovere e valorizzare questi luoghi approfondendo la loro conoscenza sia per chi ci lavora che per il semplice fruitore che sceglie la nostra destinazione come meta turistica per realizzare una vera e propria esperienza da ricordare e raccontare. Solo attraverso la consapevolezza e la sperimentazione sul campo si può comprendere cosa possa offrire un territorio ed essere in grado di descriverlo, di apprezzarlo e di sponsorizzarlo».

Il primo incontro del 16 novembre è riservato agli operatori turistici del territorio comunale, esercenti, ristoratori e albergatori, per far conoscere da vicino le bellezze locali e sperimentare in prima persona un’esperienza da raccontare e consigliare ai propri ospiti. Un itinerario ad anello di circa 7 km, con 230 metri di dislivello positivo, che collega Tirli, Poggio Serra Alta, Sant’Anna, passando nei pressi dell’Eremo e con una visita al percorso dei fontanili riqualificati nell’ambito del progetto Beta e all’apiario olistico dell’azienda di Massimo Mancini.

La giornata del 22 novembre è aperta al pubblico, un’esperienza di trekking più articolata, con partenza dall’Eremo di San Guglielmo e arrivo nel borgo di Tirli. Un percorso di circa 9,5 km, con 550 metri di dislivello positivo, un itinerario caratterizzato da salite e discese, di difficoltà media che richiede una discreta abitudine a camminare. Lungo il tragitto è previsto un pranzo al sacco e la visita del borgo di Tirli e dell’apiario olistico dove i partecipanti potranno approfondire la conoscenza del mondo delle api e delle produzioni locali.

Il progetto Sport Act è finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, è coordinato da Anci Toscana in qualità di capofila ed è promosso sul territorio dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.