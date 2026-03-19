MASSA MARITTIMA – Torna per il quarto anno consecutivo Massa in Scena, la rassegna di teatro amatoriale comico che animerà la città di Massa Marittima tra marzo e aprile 2026. Promossa da Liber Pater Aps, la rassegna è realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Massa Marittima e il Terziere di Borgo, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza una serie di pomeriggi all’insegna del divertimento e della socialità.

Il primo appuntamento è in programma domenica 22 marzo, alle ore 17:30, presso l’Ex Sala Consiliare (via Parenti 69) con lo spettacolo “La Marcolfa” di Dario Fo, portata in scena dalla compagnia La Prova Generale, con la regia di Massimiliano Gracili.

La rassegna proseguirà il 29 marzo, ore 17.30 con Le RincoglioNate (Le Donnacce); il 12 aprile, ore 18 andrà in scena Veleno per topi (Su il sipario); il 19 aprile, ore 18.00 – Fiori d’acciaio (Gli Scompagnati). Tutti gli appuntamenti si terranno presso l’Ex sala consiliare.

La rassegna di quest’anno è dedicata a Sonia Lenzi e Alessandra Tonelli e il ricavato degli spettacoli sarà devoluto a La Farfalla Odv.

“Il divertimento, unito al senso di comunità, è il vero cuore di questo progetto, che conferma come la cultura possa essere un motore di partecipazione e condivisione – commenta Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima – La rassegna rappresenta un’occasione preziosa per avvicinare i cittadini al teatro, favorire la socialità e al tempo stesso valorizzare le compagnie locali”.

“L’iniziativa è sostenuta anche dal contributo della Cgil di Massa Marittima, dal Ristorante Pizzeria 3 Archi e dal Caffè Le Logge, realtà del territorio che hanno scelto di affiancare il progetto. Con questa quarta edizione, Massa in Scena si conferma un appuntamento stabile nel panorama culturale cittadino, capace di coinvolgere pubblico e compagnie in un percorso condiviso che valorizza il teatro come occasione di incontro e partecipazione”.