GROSSETO – Giovedì 18 giugno, alle 21.30, piazza Dante si trasforma in una macchina del tempo che riporta indietro agli anni ’90. Protagonisti della serata saranno i Gary Baldi Bros, la band che da oltre quindici anni gira l’Italia portando sui palchi l’energia di quel decennio. L’appuntamento è inserito nel cartellone di Grande Estate 2026, promosso dal Comune di Grosseto.

Una formula che mescola musica e teatro

I Gary Baldi Bros sono spesso descritti come “portatori sani di felicità“, merito dei volti sorridenti che la band vede ogni sera dal palco. Dopo anni di feste in giro per l’Italia e non solo, il gruppo torna con un nuovo spettacolo che mantiene la formula esplosiva tra musica e teatralità, sempre nel segno degli anni ’90, ma con una veste rinnovata e una scaletta inedita. L’obiettivo, come raccontano gli stessi musicisti, non è solo far ascoltare o ballare le canzoni di quel periodo, ma farlo vivere al pubblico in prima persona.

La formazione

Sul palco saliranno Emiliano Geppetti alla voce, Raffaele Commone alla batteria, Carlo Bosco alle tastiere, Valerio Dentone al basso, Giacomo Parisi alle percussioni e Michele Ceccarini alla chitarra.

Ingresso libero

L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento della capienza. La manifestazione è sostenuta da Maremà, Spirulina Becagli e Conad, in collaborazione con CentriAmo Grosseto.