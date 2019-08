La musica da organo torna protagonista in cattedrale

GROSSETO – Per il secondo anno consecutivo torna, in cattedrale, la rassegna organistica “Tutta la musica dell’organo”. Quest’anno saranno due serate – domenica 4 e 25 agosto – di grande musica da organo, offerte subito dopo la messa festiva delle 21.15, in cattedrale.

Il primo concerto avrà per protagonista il maestro Ettore Candela, che proporrà “Dammi il dodici (Gimme twelve)” di Thomas Fortmann. Il brano verrà eseguito per la prima volta al mondo proprio nel primo concerto d’organo estivo nella Cattedrale di San Lorenzo.

Il programma del concerto prevede, inoltre, l’esecuzione di “Apparition dell’Eglise eternelle” di Olivier Messiaen; Improvviso e improvviso su “Tota Pulchra” di Francesco Iannitti Piromallo e preludio e fuga su Bach di Franz Liszt. Ettore Candela, diplomato in organo e composizione organistica al Conservatorio Puccini di La Spezia, sotto la guida del maestro Mario Verdicchio; in clavicembalo presso il Conservatorio Morlacchi di Perugia ed in pianoforte al Conservatorio Cherubini di Firenze, ha studiato anche composizione, analisi musicale e canto gregoriano presso l’Istituto diocesano di musica sacra.

Ha suonato come pianista e organista in diversi ensemble in Italia e all’estero ed è autore di molta musica per pianoforte, organo, cameristica e corale. Ha tenuto seminari e registrato per varie etichette. Ha insegnato per molti anni pianoforte, organo, armonia, informativa musicale presso l’Istituto musicale comunale “Giannetti” di Grosseto.

Domenica 25 agosto concerto dei giovani talenti grossetani Alessandro Mersi (componente dell’ufficio liturgico della diocesi di Grosseto) e Francesco Terzuoli, che eseguiranno musiche di Handel, Rachmaninov, Bach, Boellmann e Stanley.

La rassegna, promossa dalla Diocesi, ha il sostegno della Banca di credito cooperativo di Castagneto Carducci.