“Tutta la musica dell’organo”: il maestro Donati conclude la rassegna di musica sacra

GROSSETO – Si concluderà domenica 30 agosto con il concerto del maestro Riccardo Donati, la terza edizione di “Tutta la musica dell’organo”, la rassegna di musica sacra nella cattedrale di Grosseto con protagonista l’organo Mascioni.

Il maestro Donati eseguirà, di Bach, “Concerto n.2 in la minore BWV593” tratto da “L’estro armonico” di Vivaldi; di Duprè “Crucifixion” tratto da “Symphonie-Passion op.23”; di Vierne, “Impromptu op. 54 n.2” e “Cathédrale op. 55 n.3” dai “24 pieces de fantaisie”; e di Bonnet, “Variation de concert”.

Il concerto avrà inizio al termine della messa domenicale delle 21.15, che con questa ultima domenica di agosto cesserà di essere celebrata. La rassegna è organizzata dall’ufficio diocesano per la pastorale culturale in collaborazione con il giovane organista Alessandro Mersi, componente dell’ufficio liturgico diocesano. Ha il sostegno di Rada Zocco Foundation.

Organista titolare del Duomo di Pisa, città di cui è originario, Donati ha 55 anni. Diplomato in organo e composizione organistica presso il conservatorio Cherubini di Firenze, all’età di 13 anni è chiamato alla cattedrale primaziale di Pisa come secondo organista. Nel 1980, in seguito alla costruzione del grande nuovo organo Mascioni a quattro manuali, diviene primo organista.

Si è perfezionato in direzione d’orchestra e in direzione corale e nel 1992 diventa maestro di cappella della cattedrale di Pisa, dove ogni domenica dirige i brani musicali durante le celebrazioni liturgiche. Concertista, è membro della commissione di musica sacra dell’Arcidiocesi di Pisa.