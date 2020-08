“Tutta la musica dell’organo”: Ettore Candela in concerto al Duomo

GROSSETO – Ettore Candela, Daniele Dori, Riccardo Donati. Saranno i musicisti che si alterneranno all’organo Mascioni della cattedrale di San Lorenzo per i tre concerti che, in agosto, connoteranno la rassegna “Tutta la musica dell’organo”.

Iniziativa giunta alla sua terza edizione, promossa dall’ufficio diocesano per la cultura, in collaborazione con il giovane organista Alessandro Mersi, membro dell’ufficio liturgico diocesano, “Tutta la musica dell’organo” valorizza il prezioso strumento del duomo e la musica sacra. Non si tratta di concerti e basta.

Ogni serata è un tempo di meditazione, offerto subito dopo la Messa festiva della domenica sera alle 21.15.

In agosto il prossimo appuntamento è domenica 16, con il maestro Ettore Candela, che eseguirà, di Liszt, “Variazioni sopra il basso Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen… dalla Messa in si minore di Bach” e “Fantasia e fuga sopra il corale Ad nos ad salutarem undam”.

Diplomato in organo e composizione organistica al conservatorio Puccini di La Spezia; in clavicembalo al Morlacchi di Perugia e in pianoforte al Cherubini di Firenze, Candela ha poi studiato anche composizione, analisi musicale e canto gregoriano. È autore di molta musica per pianoforte, organo, cameristica e corale e ha insegnato per molti anni all’Istituto Giannetti di Grosseto.