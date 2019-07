“Tutta birra”: a Santa Fiora visite guidate, gite in mtb, musica e degustazioni

SANTA FIORA – Alla Piana del Riccio, in località Marroneto, nel comune di Santa Fiora, venerdì 12 e sabato 13 luglio torna la festa a “Tutta Birra”, con visite guidate, degustazioni, aperitivi itineranti, musica e birra per tutti i gusti.

Programma di venerdì 12 luglio

11.00 Visita guidata gratuita alle sorgenti del Fiora (solo su prenotazione telefonando al 3281113419).

17.30 Partenza per l’escursione in mountain bike, organizzata in collaborazione con Mtb Santa Fiora

18. 30 Merenda alla Piana del Riccio.

19.30 Degustazione di birre e formaggi del caseificio Fonte Mozza

20.00 Cena

21 Dimostrazione della scuola di ballo Three Teachers Country Line Dance School

22.30 Musica con Pastore Dj set

00.30 Leprotto Dj Live Set.

Sabato 13 luglio, invece, è organizzato, alle 19, un apericena alla Piana del Riccio.