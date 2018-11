Turismo, musei e accoglienza: il convegno con operatori e Istituzioni al Museo di Storia Naturale

GROSSETO – Turismo, musei e accoglienza: dialogo tra i Musei di Maremma, gli Operatori e i nuovi Ambiti territoriali turistici, è il titolo dell’iniziativa che si terrà giovedì 22 novembre, a p partire dalle 9,30, al Museo di Storia Naturale della Maremma.

Il programma degli interventi:

– “Musei di Maremma: un’esperienza in crescita” di Irene Lauretti Presidente Musei di Maremma e Roberta Pieraccioli Coordinatore Musei di Maremma

– “VisitTuscany.com al servizio della Rete dei Musei e dei Parchi” di Paolo Chiappini, direttore Fondazione Sistema Toscana

– “Una nuova organizzazione per il turismo in Toscana: gli Ambiti territoriali” di Andrea Benini sindaco di Follonica, capofila Ambito Turistico Maremma Toscana Area Nord, Luca Agresti vicesindaco di Grosseto, capofila Ambito Turistico Maremma Toscana Area Sud Rappresentante Ambito Turistico Amiata.

– “Turismo: il valore dei Parchi” di Lucia Venturi presidente Parco della Maremma, Lidia Bai presidente Parco Minerario Colline Metallifere e Alessandra Casini direttore

– “Turismo culturale: il molo delle comunità nello sviluppo degli itinerari culturali” di Sabrina Bucato, presidente Feisct — Federazione Europea Itinerari Storici Culturali Turistici

Informazioni e partecipazione

Potete iscrivervi su https://www.eventbrite.it/e/registrazione-turismo-musei-e-accoglienza-51806370248.

museidimaremma@gmail.com, 0564.416276 a Musei di Maremma Il