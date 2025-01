ALBINIA – Si terrà il giorno sabato 25 gennaio 2025 alle 18, presso la Libreria Periferica di Albinia, la prima presentazione ufficiale del romanzo di formazione “Turbe” dell’autore Massimiliano Piersanti, ambientato tra Maremma ed Europa dell’Ovest.

«Nato dall’incontro tra l’individuo in formazione e l’altro – spiega l’autore -, attraverso la natura intesa come viaggio, e la cultura intesa come necessità».

«Un’azione trascendente per la realizzazione dell’essere umano in relazione con il mondo. La figura del padre, ingombrante, può essere una spada di Damocle per molti anni e a volte per sempre, questo romanzo è un tentativo per far si che non sia per sempre».