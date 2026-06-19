MASSA MARITTIMA – Sabato 27 giugno Massa Marittima ospiterà la seconda edizione di “Alla Tavola dei Priori – Percorsi tra sapori e meraviglie nei Terzieri di Massa Marittima“, manifestazione promossa dalla Società dei Terzieri Massetani, in collaborazione con il Comune di Massa Marittima e con i Terzieri di Cittannova, Cittavecchia e Borgo.

L’evento, nato lo scorso anno per celebrare la storia e le tradizioni del Libero Comune, propone un’immersione nell’atmosfera medievale attraverso una cena itinerante con ricette storiche ricostruite dai Terzieri sulla base di antichi ricettari, accompagnata da spettacoli, rievocazioni e momenti culturali che animeranno il centro storico della città.

Alle ore 18.30 l’inizio ufficiale della manifestazione sarà segnato dalla lettura del proclama da parte dell’Araldo del Balestro Gino Bini, dal Palazzo del Podestà, alla presenza dei gruppi storici partecipanti, tutti riuniti in piazza Garibaldi.

Da quel momento prenderà il via il percorso nei tre Terzieri, ciascuno caratterizzato da spettacoli e ambientazioni differenti. Nel Terziere di Cittannova si svolgeranno le esibizioni degli armati; davanti alla sede del Terziere di Borgo andranno in scena le danze medievali; nel Terziere di Cittavecchia il pubblico potrà assistere alla tenzone poetica tra Ugo da Massa e Ser Alberto di Massa di Maremma, poeti coevi del XIII secolo, rievocando la tradizione letteraria cittadina. Presente, inoltre, il Gruppo Mineralogico Massetano Bernardino Lotti, con esposizione e scambio di minerali. Le danze medievali saranno a cura di DanzArt

Tra le curiosità di questa edizione anche la ricostruzione della Zara, antico gioco d’azzardo medievale documentato dalle cronache del Libero Comune di Massa Marittima: sei figuranti si sfideranno attorno a un tavolo riportando in vita una pratica diffusa nel Medioevo.

Lo spettacolo sarà ulteriormente arricchito dalle esibizioni degli Sbandieratori e Musici della Società dei Terzieri Massetani e dai Tamburini del Gruppo Comunale, oltre alla speciale partecipazione dei gruppi storici di Roccatederighi, Gavorranno e Montemurlo. Le pietanze della cena itinerante saranno accompagnate dai vini delle aziende La Cura, Azienda Carrareccia e Vini di Maremma.

“Alla Tavola dei Priori è il frutto di un percorso che unisce la valorizzazione dell’identità storica alla promozione turistica di Massa Marittima – afferma la sindaca Irene Marconi -, un’occasione per raccontare il nostro passato in modo autentico attraverso sapori, musica, esibizioni e i bellissimi abiti dei figuranti”. “Tutto questo è possibile – aggiunge Sara Montemaggi, assessora all’associazionismo ed eventi – grazie all’impegno straordinario della Società dei Terzieri Massetani e di tutti i volontari coinvolti. Un ringraziamento particolare va alle pro loco di Roccatederighi e Gavorrano e al Gruppo Storico di Montemurlo che saranno al nostro fianco in questa magica serata. È una manifestazione che racconta l’anima più profonda di Massa Marittima e che contribuisce a rendere la nostra città sempre più attrattiva”.

“La prima edizione ha dimostrato quanto sia forte il desiderio di riscoprire e condividere le radici della storia di Massa Marittima – afferma Stefano Martinozzi, Rettore della Società dei Terzieri Massetani –. La Società dei Terzieri ha pertanto scelto di approfondire questa esperienza nella seconda edizione, che è stata preceduta nei mesi scorsi dal ciclo di incontri ‘Assaggiare la Storia’, che hanno ottenuto grande apprezzamento e sono stati molto partecipati. Le ricette medievali che saranno servite rappresentano il risultato di un lavoro di ricerca storica: provengono da ricettari di cucina scritti tra il XIII e il XV secolo, riservati alle élite di corte religiose o laiche. Sono state inserite anche due ricette provenienti da un ricettario in lingua tedesca, come omaggio al personale specializzato tedesco, che ha affiancato i minatori massetani nel lavoro in miniera. Le esibizioni permetteranno ai visitatori di immaginare la vita al tempo del nostro Libero Comune. Anche quest’anno i tre Terzieri hanno lavorato insieme per proporre un’esperienza coinvolgente, fatta di sapori, cultura e spettacolo”.

Queste le vivande proposte dai tre Terzieri: nella sede del Terziere di Cittavecchia sarà possibile assaggiare la Schabetia dal Liber de coquina, Anonimo Meridionale. fine XIII sec. Il nome richiama lo scapece, un sistema di marinatura e conservazione degli alimenti, e difatti questa pietanza a base di pesce leggermente acetosa e insaporita con frutta secca, pepe, cannella e zafferano è uno scapece decisamente di lusso; finocchi allo zafferano, dal Libro della cocina, Anonimo Toscano, XIV sec. È un evidente esempio di come un cibo semplice possa essere nobilitato dall’unione con la spezia più preziosa e trasformarsi in una pietanza degna di comparire sulle tavole degli strati più alti della società. Krapfen, dal Buoch von guoter spise- primo ricettario in lingua tedesca di Anonimo 1350 ca. Dolcetti ripieni di mele e noci cotte nel miele con l’aggiunta delle immancabili spezie.

Nella sede del terziere di Cittannova saranno preparati i seguenti piatti: limonia, dal Liber de coquina, Anonimo Meridionale, fine XIII secolo. Si tratta di una pietanza a base di pollo, impreziosita da spezie, latte di mandorle e limone, tutti elementi di grande pregio. Torta di farro, dal Libro de arte coquinaria – Maestro Martino da Como – 1450 ca. Un cereale minore è il protagonista di questa torta insaporita ulteriormente da parmigiano, pancetta, zenzero e zafferano. Una spolverata di zucchero di canna ed una spruzzata di acqua di rose a fine cottura, elementi che caratterizzano le torte di maestro Martino, danno alla pietanza una complessità di profumi ed aromi ben armonizzati. Torta di more: anche questa ricetta è tratta dal ricettario di maestro Martino ed è caratterizzata dall’uso di frutta fresca incorporata in una base di ricotta. Zucchero, burro, zenzero e acqua di rose conferiscono alla torta un aroma fresco e delicato

Nella sede del terziere di Borgo saranno preparati i seguenti piatti: salsa shwallemberg, ricetta tratta dal ricettario trecentesco di Monaco. In questo caso parliamo di una salsa a base di miele, vino bianco e spezie. Il composto viene fatto addensare fino quasi a caramellare e poi viene utilizzato per insaporire qualche vivanda. L’anonimo autore non ci fornisce alcuna indicazione in merito…alla tavola dei Priori verrà proposto associato ad un pecorino semistagionato. Torta di cipolle e zafferano dal Libro di cucina Anonimo Veneziano XIV secolo. Anche in questa torta a base di ricotta e cipolle, un cibo considerato vile viene nobilitato ed impreziosito dall’aggiunta dello zafferano, re di tutte le spezie. Torta di ceci e mandorle, dal libro de arte coquinaria Maestro Martino da Como. In questa torta la base è data da una purea di ceci, elemento piuttosto inconsueto per un dolce. L’aggiunta di mandorle, uva sultanina, pinoli, zucchero di canna, acqua di rose e le immancabili spezie, creano un prodotto finale gustosissimo, delicato e molto profumato.

La partecipazione alla degustazione storica itinerante nei Terzieri è prevista con un biglietto di 30 euro che comprende la visita dei Terzieri. Gli spettacoli sono aperti a tutti.

Prenotazione dei biglietti e prevendita a partire da lunedì 22 giugno presso l’Ufficio Turistico di Massa Marittima. I tagliandi saranno in vendita anche la sera stessa della manifestazione, a partire dalle ore 18, presso le biglietterie allestite nei Terzieri. Nelle biglietterie dei terzieri sarà disponibile anche il pagamento elettronico.

Info: ufficio turistico Massa Marittima 0566 906554 (orario di apertura, tutti i giorni dal lunedì alla domenica la mattina ore 10-13, il pomeriggio ore 16-19).