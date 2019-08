Tropical party in spiaggia: dall’aperitivo fino a tarda notte con live music e dj set

PORTO SANTO STEFANO – Venerdì 9 agosto a sulla spiaggia della Cantoniera di Poro Santo Stefano (Monte Argentario) c’è il Tropical Party, che farà ballare, giocare e gustare cose buone dalle 18 in poi davanti al mare.

Una festa a tema a cui si potrà partecipare con un outfit che ricordi le atmosfere tropicali. Frugando in casa non sarà difficile trovare collane, costumi animalier, hawaiani o semplicemente cappelli di paglia e occhiali da sole.

L’aperitivo inizierà alle 18 e dalle 19 live music con Chiara Vannini e Stefano Zandomeneghi, che accompagneranno la serata con voce e basso fino alle ricercate selezioni musicali di Fred & Paro. Con Fred & Paro in consolle dalle 21 sarà un boogie boogie vista mare indimenticabile su note blues, funky, Brazil e house.

Infine, coktails, panini per tutti i gusti ed eccezionale gara di limbo, in cui grandi e piccini metteranno in mostra la propria abilità e flessibilità per aggiudicarsi il premio in palio.

La manifestazione, organizzata dalla Pro loco di Porto Santo Stefano con il patrocinio del Comune di Monte Argentario, avrà luogo in piena sicurezza per i partecipanti grazie alla presenza di un medico e degli operatori della Racchetta.

L’imperativo è dunque divertirsi il più possibile, sempre però nel rispetto di un ambiente di gran pregio.

